Kolejni policjanci w szeregach Łódzkiej Policji Data publikacji 29.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 28 maja 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie m.in. zwycięzcom wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2019 roku" oraz dzielnicowym z najlepszym planem działań w swoim rejonie służbowym.

W uroczystości , na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wzięli udział : w imieniu Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Pani Agnieszka Łukomska-Dulaj - Dyrektor Centrum Powiadamiania Ratunkowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej Pan Krzysztof Zabielski z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi , mł. insp. Marek Węglarski Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji. Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Pan Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjny 1939 roku w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, Pan Zdzisław Pełka Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji a także kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Z ogromną przyjemnością KWP w Łodzi powitał nowoprzyjetych funkcjonariuszy a także wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

Na samym wstępie uroczystej zbiórki oddano cześć sierż. sztab. Ryszardowi Bruzik zmarłemu 20 maja 2019 roku w trakcie pełnionych obowiązków służbowych pomocnika dyżurnego KP 1 KMP w Łodzi. Funkcjonariusz ten w Policji służył 16 lat. Minister Spraw Wewnętrznych i Administrracji odznaczył pośmiertnie zmarłego policjanta brązową odznaką " Zasłużony Policjant " a Komendant Główny Policji awansował sierż. sztabowego Ryszarda Bruzika do stopnia młodszego aspiranta. Odznaczenie zostało nadane podczas odbywającej sie tego samego dnia w godzinach popołudniowych uroczystości pogrzebowej.

Wszyscy pamięć policjanta uczcili minutą ciszy...

Po tej części nastąpiło uroczyste ślubowanie.

28 maja 2019 roku ślubowało 56 nowo przyjętych policjantów (12 kobiet i 44 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 21 maja tego roku. Było to drugie przyjęcie nowych mundurowych w 2019 roku. Poprzednie odbyło się w marcu i dotyczyło 62 funkcjonariuszy. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe powitał ich w szeregach Policji i w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Insp.Andrzej Łapiński zwrócił się także do rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Następnie oczytano list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka będący wyrazem uznania dla policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi , która zajęła II miejsce w XVII Mistrzostwach Polski Policjantów w maratonie "Dębno 2019".

Podczas uroczystości reprezentanci drużyny reprezentującej KWP w Łodzi w turnieju piłkarskim Mundial Uniejów 2019 oraz Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Mężczyzn i Kobiet o Puchar KGP przekazali Komendantowi Wojewódzkiemu zdobyty puchar i odebrali gromkie brawa oraz gratulacje za zwycięstwo.

Podczas wtorkowej uroczystości wręczone zostały nagrody funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nagrodził 3 funkcjonariuszy, natomiast Komendant Główny Policji wyróżnił 6 a Komendant Wojewódzki Policji 92 funkcjonariuszy z naszego garnizonu stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wręczył także nagrody zwycięzcom wojewódzkich eliminacji do ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2019 roku". To już V edycja, w której uczestniczyło 88 policjantów w 22 czteroosobowych drużynach z komend powiatowych i miejskich woj. łódzkiego. Rywalizacja o miano najlepszych była bardzo zacięta. Zwyciężyła reprezentacja KPP dla powiatu łódzkiego-wschodniego , II miejsce zajęła drużyna z KPP w Zduńskiej Woli natomiast II miejsce na podium zdobyła załoga z KPP w Bełchatowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Trzymamy kciuki na ogólnopolski finał w Szkole Policji w Pile.

Spotkanie to było także doskonałą okazją do osobistego wręczenia podziękowań przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pani Annie Bolek, która wykazała się wzorową i godna naśladowania postawą. Pomogła w zatrzymaniu sprawców rozboju a aktualnie przechodzi procedurę doboru do służby w łódzkiej Policji. Liczymy na to, że wkrótce powitamy Panią Anne w naszych szeregach. http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/komunikaty-1/aktualnosci/37158,Reakcja-swiadka-poskutkowala-zatrzymaniem-sprawcy-rozboju.html

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów. Kolejne terminy przyjęć to : 16 lipca 2019r., 12 września 2019r., 7 listopada 2019r. i 30 grudnia 2019r.

