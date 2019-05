Oszust działający metodą „na wnuczka’’ został zatrzymany przez krakowskich policjantów w trakcie odbierania gotówki od swojej ofiary Data publikacji 29.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony piątek tj. 24 maja br., kryminalni z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie udali się w rejon jednej z ulic Nowej Huty, gdzie według zgromadzonych wcześniej informacji przebywać miała osoba powiązana z procederem oszustw „na wnuczka”. Policjanci szybko namierzyli podejrzewanego mężczyznę, który wszedł do jednego z bloków znajdujących się na os. Złotego Wieku. Po krótkiej chwili, zauważyli, jak wychodzi on z budynku, próbując oddalić się z tego miejsca. Funkcjonariusze wylegitymowali podejrzewanego mężczyznę, który jak się okazało, chwilę wcześniej odebrał od krakowskiej seniorki sporą ilość gotówki.

Poszkodowana przekazała, że w godzinach porannych zadzwonił do niej telefon z informacją, że członek jej rodziny spowodował wypadek drogowy. Kobieta usłyszała zmyśloną historię, że jej wnuczka, aby uniknąć konsekwencji karnych, musi zapłacić osobom poszkodowanym w wypadku pokaźną sumę pieniędzy. Słysząc to, 82-latka przekonana, że pomaga swojej krewnej, zdecydowała się przekazać ponad 38 tys. zł kurierowi, który miał dostarczyć pieniądze na miejsce zdarzenia.

Na szczęście kryminalni w porę zjawili się na miejscu, zatrzymując 21-letniego oszusta na gorącym uczynku, a następnie przewieźli fałszywego kuriera do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Przekazane wcześniej pieniądze zostały odzyskane. W toku dalszych czynności zatrzymany przyznał się, że w kwietniu br., w Krakowie działając w podobny sposób, odebrał od innej seniorki gotówkę w kwocie ponad 60 tys. zł. Usłyszał on zarzuty oszustwa, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Ponadto sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla oszusta na okres 3 miesięcy. Jako że sprawa ma charakter rozwojowy nie wykluczone, że zostaną mu przedstawione następne zarzuty.

Pamiętajmy, by w podobnych sytuacjach pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy. Najlepiej wykonać telefon zwrotny do krewnego, za którego podaje się oszust (na sprawdzony numer) i upewnić się, czy faktycznie znalazł się w trudnej sytuacji i czy potrzebuje pieniędzy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić (rozłączając poprzednią rozmowę) pod numer alarmowy 997 bądź 112. Pośpiech wywoływany jest specjalnie przez oszustów – nie należy ulegać presji czasu.

