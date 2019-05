Trzech napastników odpowiedzialnych za zabójstwo w Kostrzynie zatrzymanych we Francji Data publikacji 30.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki wysiłkom śledczych z Lubuskiej Policji oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. możliwe było ustalenie i zatrzymanie trzech mężczyzn odpowiedzialnych za atak przy użyciu noży. Skutkiem tego była śmierć 32-letniego mężczyzny i poważne ranienie 24-letniej Bułgarki. Do wykrycia sprawy wykorzystano zaawansowane metody operacyjne, procesowe oraz doświadczenie i wiedzę policjantów zajmujących się współpracą międzynarodową.

Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 maja br., przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. Para obywateli Bułgarii została zaatakowana nożami przez grupę mężczyzn. 32-letni mężczyzna zginął na miejscu, a jego 24-letnia partnerka w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Ruszyły działania policyjne, które miały w przyszłości pozwolić na wyjaśnienie tego zdarzenia. Już początkowe ustalenia pomogły wykluczyć, że było to działanie, którego motywem było tło narodowościowe. Ofiarami nie były przypadkowe osoby. To kryminalne działanie było adresowane do tych dwóch konkretnych osób.

Wnikliwa praca prokuratorów oraz doświadczonych policjantów kryminalnych z komendy miejskiej i wojewódzkiej policji w Gorzowie Wlkp. właściwie już po kilkudziesięciu godzinach skutkowała ustaleniem personaliów napastników odpowiedzialnych za ten atak. Ta informacja dla dobra śledztwa nie mogła oczywiście wówczas ujrzeć światła dziennego.

Uruchomione dalsze kroki operacyjne i procesowe wymierzone były zatem w zatrzymanie trzech mężczyzn podejrzewanych o to zdarzenie. Jednym ze skutków było wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania za napastnikami. 17 maja br., policyjni eksperci z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji rozpoczęli poszukiwania międzynarodowe za trójką obywateli Bułgarii. Ci, dzięki doświadczeniu i współpracy mundurowych z Europy, zostali 23 maja 2019 roku zatrzymani we Francji przez tamtejszą Straż Graniczną, podczas próby wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Po finalizacji niezbędnych procedur prawnych i administracyjnych zatrzymani obywatele Bułgarii trafią do Polski i będą odpowiadać zgodnie z polskim prawem. Są to mężczyźni w wieku 28, 30 i 49 lat. Wszyscy odpowiedzą za zabójstwo. Najstarszy z nich dodatkowo odpowie także za usiłowanie pozbawienia życia swojej 24-letniej rodaczki.

(KWP w Gorzowie wlkp. / kp)