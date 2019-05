Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 30.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Brzegu wspólnie z funkcjonariuszami z Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli blisko 250 krzewów konopi indyjskich i prawie 2 kg marihuany. Do tej sprawy zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa. Tym razem usłyszał zarzuty uprawy i posiadania znacznej ilości środków odurzających. Odpowie również za nielegalny pobór prądu. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podejrzewali jednego z mieszkańców powiatu o uprawę konopi indyjskich. Wspólnie z funkcjonariuszami z Centralnego Biura Śledczego Policji namierzyli posesję, w której odbywał się ten nielegalny proceder.

W kwietniu kryminalni zatrzymali podejrzewanego mężczyznę w pracy i przeszukali jego posesję. Na strychu w budynku gospodarczym natrafili na nielegalną uprawę konopi indyjskich. Ujawnili blisko 250 roślin i prawie 2 kg gotowego już suszu. Oprócz narkotyków zabezpieczyli sprzęt służący do uprawy. Mężczyzna wyposażył pomieszczenie w oświetlenie, ogrzewanie i wentylację. Jak się okazało, a na to wszystko nielegalnie pobierał prąd.

Zatrzymany to 41-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Zebrane materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutów uprawy i posiadania znacznej ilości środków odurzających. Oprócz tego odpowie on również za kradzież prądu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

(KWP w Opolu / kp)