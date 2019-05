Zatrzymani za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów Data publikacji 30.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej rozpracowali grupę przestępczą, zajmującą się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. Przestępcy wynajmowali hale magazynowe, w których porzucali w 1000-litrowych zbiornikach ogromne ilości płynnych substancji m.in. pochodnych rozpuszczalników i lakierów. Z kolei na wynajmowanych terenach otwartych przestępcy pozostawiali i zakopywali niebezpieczne odpady. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszeli szereg zarzutów. Grozi im do 8 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej weszli do kilku mieszkań na Śląsku oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Zatrzymali w sumie 4 osoby. Mężczyźni w wieku od 41 do 51 lat są mieszkańcami województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i śląskiego. Jak ustalili mundurowi w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zatrzymani działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. W toku prowadzonych czynności ustalono mechanizm działania przestępców. Sprawcy wynajmowali hale magazynowe i otwarte tereny m.in. w rejonie Gliwic i Wojkowic. Następnie składowali tam wbrew przepisom odpady płynne-ciecze będące m.in. pochodnymi rozpuszczalników oraz lakierów, przechowywane w 1000-litrowych zbiornikach tzw. mauzerach. Inne substancje stałe sprawcy składowali na kilkunastu usypanych pryzmach, jak również zakopywali odpady w ziemi na wynajętych terenach otwartych. Po zapełnieniu tych miejsc odpadami sprawcy porzucali je w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, lub powodować skażenie środowiska i sami znikali, pozostawiając właścicieli gruntów oraz magazynów z niemałym kłopotem. Wstępnie ustalono, że utylizacja porzuconych przez zatrzymanych około 865 tysięcy litrów niebezpiecznych cieczy i nie mniej niż 220 ton innych substancji, będzie kosztowała ponad 3,6 mln zł.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz składowania i porzucenia odpadów wbrew przepisom. Grozi im za to do 8 lat więzienia. Wobec trzech mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Czwarty z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem.

Realizacja jest kontynuacją sprawy, którą opisywaliśmy 2 kwietnia tego roku. Z grupy przestępczej zostało wtedy zatrzymanych siedem osób podejrzanych o nielegalne składowanie i porzucenie odpadów w różnych miejscowościach na terenie całego kraj. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wstępne ustalenia wskazują na ich powiązania, dotyczące m.in. pobierania odpadów z tych samych źródeł, z czterema osobami zatrzymanymi w maju br. Czynności w sprawie trwają, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.