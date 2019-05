Kilogram marihuany w aucie i tymczasowy areszt dla zatrzymanego Data publikacji 30.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku działań świdnickich policjantów wymierzonych w przestępczość narkotykową doszło do zatrzymania mężczyzny, który przewoził w swoim samochodzie blisko kilogram marihuany. Teraz za swój czyn będzie odpowiadał przed sądem. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu, gdzie spędzi następne 3 miesiące.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy wraz z funkcjonariuszami Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Świebodzicach prowadzili wspólne działania operacyjne, rozpoznając środowisko osób mogących mieć związek z substancjami prawnie zabronionymi na terenie powiatu. W ten sposób realizując wcześniejsze ustalenia operacyjne, dotarli do 27- latka. Na terenie Świebodzic zatrzymali do kontroli jego pojazd, w którym podczas przeszukania ujawnili w bagażniku foliowe worki z zawartością suszu koloru zielonego. Mieszkaniec powiatu świdnickiego został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Zabezpieczony susz technik kryminalistyki poddał wstępnym badaniom, potwierdzając, że jest to marihuana. Łącznie zabezpieczono blisko kilogram marihuany.

Podejrzany usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Świdnicy po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym wydał decyzję o zastosowaniu wobec 27-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / kp)