Zatrzymali 33-latka podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich Data publikacji 30.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Morąscy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innych czynności seksualnych wobec 12-latka. 33-latek miał także prezentować czynności seksualne wobec małoletnich. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

W minioną sobotę (25.05.2019) morąscy policjanci zostali zaalarmowani przez rodziców nastolatka o tym, że nieznany mężczyzna miał się przed chłopcem obnażać. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali w miejscu zamieszkania 33-letniego mieszkańca powiatu ostródzkiego.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna od października ubr. na terenie Morąga miał spotykać się z nastolatkami w wieku od 12 do 14 lat. Aby zdobyć ich zaufanie kupował im różne rzeczy i częstował ich słodyczami. Niestety na tym nie poprzestał. Wobec trzech nastolatków poniżej 15 roku życia miał prezentować czynności seksualne, a wobec 12-latka miał dopuścić się innych czynności seksualnych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut doprowadzenia małoletniego do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz prezentowania osobom poniżej 15 roku życia czynności seksualnych. Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 33-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyzna, który w przeszłości był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, nie przyznał się do winy.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 12 lat więzienia.

ak/in