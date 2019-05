Sprzedawał podróbki zegarków renomowanych marek- wpadł w ręce kryminalnych Data publikacji 30.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi zatrzymali 24-letniego oszusta, który sprzedawał jako oryginalne, zegarki z podrobionymi znakami towarowymi.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi zatrzymali 24-letniego mieszkańca Łodzi, który na jednym z portali internetowych oferował do sprzedaży zegarki z podrobionymi znakami towarowymi renomowanej firmy. Jak przyznał kupił je wcześniej będąc na zagranicznej wycieczce. Wystawiał do sprzedaży za kilkaset złotych mając świadomość, że za oryginalny produkt trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gdy stróże prawa pojawili się w jego miejscu zamieszkania właśnie finalizował kolejną transakcję. Mężczyzna był bardzo zaskoczony. Po przeszukaniu odnaleziono przy nim jeden zegarek, a kolejne trzy w trakcie przeszukania mieszkania. Wartość strat powstała w wyniku działalności przestępczej oszacowana została na 296000 złotych. Podejrzany nie miał dotychczas konfliktów z prawem. Zatrzymany usłyszał zarzuty dot. wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Łodzi/wsz)