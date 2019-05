Uprawa blisko 1200 sadzonek konopi indyjskich zlikwidowana – wspólna akcja policjantów z Międzyrzecza i CBŚP Data publikacji 31.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich. W niewielkim pomieszczeniu piwnicznym, przy wykorzystaniu specjalnych lamp oraz systemu wentylacyjnego, 48-latek uprawiał aż 1180 sztuk sadzonek. Za uprawę oraz usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, sąd aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Gorzowa Wlkp. pracowali nad sprawą narkotykową na terenie powiatu międzyrzeckiego. Kilkutygodniowe rozpoznanie, analiza zebranych informacji i materiałów oraz wszechstronne działania operacyjne, przyniosły efekty. Policjanci ustalili miejsce, w którym mieszkaniec gminy Międzyrzecz uprawiał krzewy konopi indyjskich. Po wejściu do wytypowanego miejsca, okazało się 48-letni mężczyzna wyposażył piwnicę budynku jednorodzinnego w specjalne lampy oraz wentylację i ogrzewanie tak, aby zapewnić warunki były odpowiednie do wzrostu roślin. Policjanci w niewielkim pomieszczeniu zabezpieczyli 1180 sadzonek konopi, gotowych do wysadzenia w innym miejscu.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Odpowie za uprawę ziela konopi uraz usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków, za co może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, sąd aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy.

Źródło: asp. Justyna Łętowska

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu