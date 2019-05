Przejęty nielegalny tytoń i maszyny do produkcji papierosów Data publikacji 31.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Praca policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy pozwoliła na pozyskanie bardzo precyzyjnych informacji na temat osób mogących mieć związek z przestępczością tzw. akcyzową. Straty, które działalność ta przyniosła dla Skarbu Państwa sięgają kwoty 1,2 mln złotych.

Policjanci ustalili, że 38-letni mieszkaniec gminy Białe Błota wraz z 51-letnim mieszkańcem gminy Nowa Wieś Wielka będą dokonywali zakupu nielegalnego tytoniu oraz maszyny do pakowania papierosów bez polskich znaków akcyzy. Następnie będą przewozić ten towar samochodami ducato i doblo. Wszystko miało odbyć się pod koniec maja tego roku.

W miejscowości Bożenkowo policjanci przygotowali się do obserwacji i ewentualnych zatrzymań. W pewnej chwili zauważyli wytypowane wcześniej samochody, które zatrzymano do kontroli. Kierowca fiata doblo początkowo zatrzymał się na poboczu, po czym ruszył w głąb lasu, uciekając przed pościgiem. Po chwili został jednak zatrzymany. W tylnej części jego auta policjanci znaleźli maszynę do pakowania papierosów.

Z kolei w ducato, które także zatrzymano, policjanci zabezpieczyli 10 kartonów tytoniu o wadze ponad 1,5 tony.

Obu kierowców zatrzymano i dowieziono do komendy policji w Bydgoszczy. Auta wraz z tytoniem i maszyną zabezpieczono.

W trakcie przeszukania w miejscu zamieszkania 38-latka, w gminie Nowa Wieś Wielka, policjanci znaleźli i zabezpieczyli nielegalną krajalnię tytoniu oraz maszyny do cięcia i suszenia tytoniu.

Wartość uszczuplenia dochodów skarbu państwa w tym przypadku oszacowano na około 650 tys. złotych.

Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili, że na terenie jednego z gospodarstw pod Chełmżą przechowywany jest tytoń, który jest następnie porcjowany i sprzedawany odbiorcom detalicznym. Policjanci Wydziału dw. z PG KWP w Bydgoszczy znaleźli tam ponad 600 kg tytoniu oraz 36 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. W tym przypadku wartość uszczuplenia dochodów skarbu państwa szacowana jest na około 550 tys. złotych.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenia przepisów Ustawy Kodeks Karny Skarbowy za co grozi kara wysokiej grzywny, a także pozbawienia wolności do 3 lat.