Lubuscy policjanci ze złotym medalem Mistrzostw Polski w Żeglarstwie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wygrali IV Mistrzostwa Polski Policji w Żeglarskiej klasie Omega o Puchar Komendanta Głównego Policji w Warszawie. Zawody odbyły się w dniach 24-26 maja na jeziorze Sławskim.

W dniach 24-26 maja br. na jeziorze Sławskim odbyły się Żeglarskie Mistrzostwa Polski Policjantów klasy Omega o Puchar Komendanta Głównego Policji w Warszawie. W zawodach wzięło udział 17 załóg z całej Polski. Nie zabrakło funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, którzy zwyciężyli w regatach.

Nowosolską Komendę reprezentowali asp. szt. Radosław Preś i nadkom. Roman Kondracki. Trzecim zawodnikiem był nadkom. Bartosz Jasiewski reprezentujący CBŚP z wydziałem w Zielonej Górze. Regaty składały się z trzech biegów każdego dnia. Nowosolanie na sześć biegów, aż trzy wygrali. Już po pierwszym dniu załoga objęła prowadzenie, a drugiego dnia umocniła swoją pozycję, co dało zwycięstwo w całości regat.

Mistrzostwa Policji objęte zostały patronatem Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendant Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewody Dolnośląskiego, Wojewody Lubuskiego oraz Burmistrza Sławy. Dzięki wsparciu Zarządu Wojewódzkiego NSZZP oraz zarządu terenowego NSZZ Policjantów w Nowej Soli woj. lubuskiego możliwe były wystawienie drużyny z KPP w Nowej Soli.

Zorganizowane regaty to nie tylko rywalizacja na wodzie, ale również okazja do spotkania się w żeglarskim gronie wraz z rodzinami i dziećmi, które wspierały zawodników przez cały czas trwania wyścigów. Podczas wręczenia nagród na sławskim rynku swój repertuar przedstawiła Orkiestra Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Każda z załóg na zakończenie regat otrzymała przygotowaną wyjątkową flagę z listem od Premiera Polski Mateusza Morawieckiego.

Źródło: sierż. szt. Renata Dąbrowicz-Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli