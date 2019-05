Pijany kierowca wiózł dziecko i spowodował kolizję Data publikacji 31.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wieluńscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego 29-latka z Łodzi, przewoził w aucie dwuletniego syna. Mężczyzna spowodował kolizję. Już wkrótce usłyszy zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policjanci po raz kolejny apelują, aby nie być biernym, widząc nietrzeźwego „za kółkiem”.

Policjanci Komisariatu Policji w Osjakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło 30 maja br., o godz. 20.40 w miejscowości Wielgie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem marki KIA, 28-letni mieszkaniec Łodzi, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Po badaniu policyjnym alkomatem okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie nietrzeźwości, miał w organizmie ponad 1,5 promila. Dziecko, które przewoził, z obrażeniami ciała zostało przewiezione do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna został zatrzymany, noc spędził w policyjnym areszcie. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości w myśl obowiązujących przepisów grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, a także utrata uprawnień do kierowania. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, nad którym sprawca zobowiązany był sprawować opiekę, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Apelujemy!

Nietrzeźwi użytkownicy dróg: kierujący pojazdami, a także rowerzyści i piesi to realne zagrożenie w ruchu drogowym. Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, stanowisz zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości, zawsze możesz poddać się badaniu na własną prośbę w jednostce Policji.

Apelujemy również do wszystkich mieszkańców powiatu wieluńskiego. Widzisz osobę nietrzeźwą, wsiadającą za kierownicę samochodu? Zareaguj! Swoim działaniem możesz uratować jego i innych życie lub zdrowie, tym samym zapobiec tragedii. Wypadki drogowe to dramat zarówno dla rodzin sprawców, jak i osób pokrzywdzonych w wypadkach.

(KWP w Lodzi / kp)