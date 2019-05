Mistrzostwa Świata U-20 pod czujnym „okiem” łódzkich policjantów Data publikacji 31.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zbliża się półmetek wielkiej piłkarskiej imprezy sportowej U-20, podczas której, Łódź gości reprezentacje z całego świata. Zawody odbywają się w atmosferze fety i wielkiego piłkarskiego święta. Nad bezpiecznym przebiegiem przedsięwzięcia czuwają funkcjonariusze z różnych pionów łódzkiej policji.

W Łodzi reprezentacja Polski U-20 rozegrała już trzy mecze. Po ostatnim z nich Polska drużyna awansowała do 1/8 finału turnieju. Jak zawsze przy okazji gry kadrowiczów, stadion przy ulicy Piłsudskiego wypełnił się niemalże do ostatniego miejsca. W trakcie trwania imprezy masowej nad bezpieczeństwem kibiców czuwali do późnych godzin nocnych policjanci. Stróże prawa pomagali kibicom dotrzeć na stadion, kierowali ich do dostępnych miejsc parkingowych i zapewniali bezpieczeństwo w trakcie przemarszu osób znajdujących się w okolicach obiektu — zarówno przed jak i po zakończeniu spotkania. Wiele osób idących na mecz korzystało z okazji, żeby porozmawiać z napotkanymi funkcjonariuszami, bądź też zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Również piłkarze drużyn rozgrywających mecze w naszym mieście czuli się bezpiecznie i mogli skupić wyłącznie na rywalizacji sportowej. Dzięki zaangażowaniu policjantów i postawie samych kibiców mecze fazy grupowej Polaków odbyły się bez zakłóceń, w atmosferze przyjaźni i wzajemnego poszanowania.

(KWP w Łodzi / kp)