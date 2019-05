Areszt dla kolejnego oszusta wyłudzającego pieniądze od seniorów Data publikacji 31.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wraz z policjantami z Wydziału Do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kolejną osobę, która działając metodą „na policjanta”, dopuściła się wyłudzeń pieniędzy. 36- letni mieszkaniec Warszawy zakładał na swoje dane osobowe konta bankowe, na które wpływały przelewy pieniężne z rachunku bankowego pokrzywdzonej. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają — Nie dawajmy pieniędzy osobom, których nie znamy!

Przypomnijmy, w marcu br. do KMP w Legnicy zgłosiła się 67-letnia kobieta, która poinformowała, iż padła ofiarą oszustwa. Powiadomiła, że na jej numer telefonu stacjonarnego zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz CBŚ i powiedział, że grupa hakerów planuje z jej rachunku bankowego ukraść pieniądze oraz że jej konto jest już pod obserwacją policjantów.

Pokrzywdzona podczas rozmowy przekazała fikcyjnemu funkcjonariuszowi także swój numer telefonu komórkowego, który nawiązał niezwłocznie kontakt, blokując jej połączenia zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. W trakcie rozmowy sprawca nakazał 67-latce, aby nie rozłączając połączenia, wybrała numer telefonu na Policję i potwierdziła wiarygodność prowadzonej akcji. Kobieta postępowała zgodnie z instruktażem, bez rozłączania przekonana, że połączyła się z Policją, została zapewniona o prowadzonej akcji.

Kolejnego dnia fikcyjny policjant ponownie skontaktował się z seniorką i polecił jej, aby założyła w banku rachunek na swoje dane. Zgodnie z instruktażem, kobieta wskazała numer telefonu i adres e-mail podany przez sprawcę. Następnie kobieta przelała oszczędności w kwocie 150 tys. zł. Ze swojego rachunku bankowego na nowo założony rachunek. Po kilku godzinach w rozmowie z pracownikiem banku pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

W toku czynności operacyjnych policjanci z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalili i zatrzymali właściciela konta, na które zostały przelane pieniądze pokrzywdzonej, którym okazał się 36- letni mieszkaniec Warszawy.

Sąd Rejonowy w Legnicy na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legnicy zastosował wobec 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Obecnie funkcjonariusze ustalają czy podejrzany ma na koncie jeszcze inne wyłudzenia lub oszustwa. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

SENIORZE, PAMIĘTAJ:

Nigdy nie wręczaj swoich pieniędzy obcej osobie,

Nigdy nie dzwoń na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego,

Zadzwoń do bliskich i zapytaj czy faktycznie potrzebują pomocy,

O próbie wyłudzenia natychmiast poinformuj Policję.

(KWP we Wrocławiu / kp)