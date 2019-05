Koncert z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej Data publikacji 31.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w sali koncertowej NOSPR w Katowicach odbył się wyjątkowy koncert z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Przed zapełnioną widownią wystąpili policyjni muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którym towarzyszyli zaproszeni artyści. Wśród licznie zgromadzonej publiczności nie zabrakło Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosław Szymczyka oraz uczestników 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, na czele z jego Prezydent‎em ‎Kim Jong Yangiem oraz Sekretarzem Generalnym Jürgenem Stockiem.

Muzycy zawodowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z zaproszonymi artystami, wystąpili na uroczystym koncercie z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wśród licznej zgromadzonej publiczności obecny był Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz kadra kierownicza Polskiej Policji. Koncertu wysłuchali również uczestnicy odbywającej się w katowickim MCK 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu.

Przed rozpoczęciem muzycznej uczty, w imieniu społeczności katowickiej oraz Prezydenta Katowic Marcina Krupy, licznie zgromadzoną publiczność przywitał wiceprezydent miasta Bogumił Sobula. W swoim przemówieniu odwołał się on do bohatera dramatu Williama Shakespeare’a, który powiedział: „ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś”. Tym krótkim cytatem Wiceprezydent Katowic wyraził uznanie dla policyjnej służby, zapewniającej bezpieczeństwo obywateli na całym świecie.

Następnie głos zabrała Poseł na Sejm RP Pani Bożena Borys-Szopa, która odczytała list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego. Pan Marszałek wyraził przekonanie, że ten wyjątkowy wieczór będzie uhonorowaniem wszystkich, którzy pełnili i nadal pełnią odpowiedzialną służbę w policyjnych szeregach.

Policyjni muzycy do koncertu przygotowywali się od dawna, gdyż to wyzwanie bez wątpienia można było zaliczyć do największych w ich karierze. Sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, to szczególne miejsce, cieszące się międzynarodowym uznaniem pasjonatów muzyki i jednocześnie wymagające od występujących w niej artystów bardzo wysokich umiejętności.

Koncert poprowadzili: aktorka filmowa i teatralna Anna Guzik oraz policjant-lektor z Wydziału Gabinet Komendanta katowickiej komendy wojewódzkiej - st. sierż. Marek Jon.

Pierwsza część koncertu składała się z utworów patriotycznych. Na scenie, obok policyjnych instrumentalistów, pojawili się pierwsi tego wieczoru artyści, zaproszeni do wspólnego występu - młodzież z Zespołu Wokalnego „Miraż” z Raciborza. W kolejnej, rozrywkowej części koncertu, wystąpili wokaliści: Marzena Korzonek, Marcin Jajkiewicz, Justyna Hubczyk, Emilia Franica oraz artystki z Zespółu Pieśni i Tańca Śląsk.