Policjanci odzyskali skradzione porsche warte 700 tys. zł, podejrzany o paserstwo został aresztowany Data publikacji 31.05.2019 Lęborscy policjanci odzyskali porsche, które kilka dni wcześniej zostało skradzione z terenu Niemiec. Wartość samochodu to około 700 tys. zł. W związku z tą sprawą funkcjonariusze zatrzymali 71-latka, u którego w garażu znaleziono samochód. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Lęborka zdobyli informację, że na terenie powiatu lęborskiego może być przechowywany pojazd pochodzący z kradzieży. Zajmując się tą sprawą w jednym z garaży funkcjonariusze znaleźli samochód. Odnaleziony pojazd to porsche, które zostało skradzione 26 maja na terenie Niemiec. Właściciel wycenił auto na około 700 tys. zł.



W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 71-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego. Mężczyzna podejrzany jest o to, że udostępnił swój garaż, w którym ukryte zostało skradzione auto. Zatrzymany usłyszał zarzut paserstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Teraz policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, a w szczególności sprawdzają w jaki sposób pojazd trafił do Polski. Każdy, kto pośredniczy w takim procederze, popełnia przestępstwo paserstwa. Za ten czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.