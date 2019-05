Zakończyła się 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach

W dniach 29 - 31 maja 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się 47. europejska konferencja regionalna INTERPOLU, której gospodarzem była Polska. Wydarzenie ma charakter cykliczny i w tym roku Sekretariat Generalny Interpolu zorganizował go we współpracy z polską Policją. Tegoroczne spotkanie było okazją do oceny aktywności INTERPOLU w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, w szczególności na terenie Europy. W spotkaniach w ramach konferencji wzięło udział ponad 170 delegatów z 50 państw członkowskich regionu europejskiego.