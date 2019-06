Dzień Dziecka w KPRM z udziałem wszystkich służb Data publikacji 01.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas Narodowego Dnia Dziecka zabawie w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie było końca. Naszych najmłodszych gości przywitaliśmy przy Alejach Ujazdowskich, w Łazienkach Królewskich, a także w parku Agrykola.

Piknik rozpoczął się o godzinie 10.00 i trwał do 17.00. Pierwszych uczestników przywitał minister Krzysztof Tchórzewski.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się atrakcje przygotowane przez Komendę Główną oraz Stołeczną Policji. Stoiska policyjne chwalili najmłodsi, a wspólna zabawa na wiele godzin wciągnęła również dorosłych.

Ciekawi świata mogli sprawdzić się w roli detektywa, policjanta czy sapera. Były pokazy wojskowego sprzętu, samochodów i robotów do zadań specjalnych. Mali odkrywcy mogli zobaczyć ponad 100-letni sprzęt i odczynniki chemiczne w Laboratorium Ignacego Łukasiewicza. Nie zabrakło atrakcji dla pasjonatów gier komputerowych w Mobilnym Centrum Edukacji.

Otwarte drzwi niejednego radiowozu policyjnego zachęcały do wejścia do środka. Każdy z uczestników pikniku mógł poczuć się prawie jak prawdziwy policjant za kierownicą policyjnego radiowozu czy motocykla. Młodsze dzieci również mogły wykazać się swoją wiedzą o ruchu drogowym - malując kolorowanki bądź wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach i konkursach wiedzy, m. in. z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa nad wodą.

To był dzień pełen wrażeń. Mamy nadzieję, że niejedna pociecha wróciła do domu z głową pełną pomysłów. Widzimy się za rok.

(tekst: KPRM / wsz / foto: J. Herok BKS KGP)

