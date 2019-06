Jechał całą szerokością jezdni - zauważył go policjant w czasie wolnym od służby Data publikacji 02.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi kierując swoim motocyklem w czasie wolnym od służby zauważył jadącego w tym samym kierunku forda, który wielokrotnie zjeżdżał na prawe pobocze i przekraczał os jezdni. Podejrzewając, że kierujący tym pojazdem może być nietrzeźwy postanowił działać.

1 czerwca 2019 roku kilka minut po godzinie 17.00 policjant służący na co dzień w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Łodzi jadąc prywatnym motocyklem drogą nr 92 w kierunku Żychlina na wysokości miejscowości Grabów zauważył forda focusa, którego kierujący zupełnie nie był w stanie utrzymać toru jazdy. Widząc jak zjeżdża raz na lewą, raz na prawą stronę jezdni postanowił, że musi uniemożliwić mu dalsze przemieszczanie. Ruszył za pojazdem, a gdy ten wjechał na podjazd pobliskiej posesji, zatrzymał również swój motocykl i podszedł do kierującego. Okazał mężczyźnie swoja legitymację służbową i powiedział o swoich przypuszczeniach co do jego stanu nietrzeźwości. Zadzwonił również na numer 112, by poinformować o swojej interwencji i wezwać na miejsce wsparcie. Gdy na miejsce przyjechał patrol funkcjonariuszy okazało się, że jest to 51-letni mieszkaniec powiatu łowickiego. W jego organizmie stwierdzono blisko 2 promile alkoholu. Prowadząc samochód w takim stanie stwarzał zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / wsz)