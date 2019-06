VII Mistrzostwa policyjnych ratowników Powrót Generuj PDF Drukuj Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji rozegrano VII Finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. O miano najlepszych ratowników w policyjnych mundurach rywalizowały ze sobą reprezentacje wszystkich garnizonów w kraju. Znane są już ostateczne wyniki.

1.miejsce KWP Gdańsk: st.sierż. Krzysztof Sowiński

sierż. Kamil Sowiński 2.miejsce KWP Kraków: sierż. Jarosław Kasprzyk

st.post. Dominik Cabas 3.miejsce KWP Poznań: sierż.szt. Mirosław Stachowiak

sierż. Arkadiusz Burakowski

Zawody Ratowników Policyjnych kierowane są do policjantów realizujących na co dzień zadania w służbach prewencyjnych i kryminalnych. Celem zawodów jest stałe podnoszenie i utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nie bez znaczenia jest też permanentne upowszechnianie idei oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Niezwykle ważnym elementem jest też utrzymywanie stałej aktywności w samokształceniu, wyszkolonych w ostatnich latach 5 tysięcy ratowników policyjnych.

Zawodom przyglądała się między innymi Koordynator Ratownictwa Medycznego w Policji Pani Małgorzata Wlaź.

Konkurencja 5 - Test wiedzy

Konkurencja 4 - Poród

Konkurencja 3 - Ranny policjant

Konkurencja 2 - Upadek z drabiny

Konkurencja 1 - Próba samobójcza

Wykształcone u policjantów umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy dają powód do dumy i poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec społeczeństwa.

W konsekwencji działania takie budują zaufanie obywateli do policjantów. Widoczne jest to szczególnie wtedy, gdy mass media nagłaśniają przypadki profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy.

Puchar dla zwycięzców ufundował Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymali puchar ufundowany przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila, a zdobywcy miejsca trzeciego - puchar ufundowany zastępcę Komendanta Szkoły Policji mł. insp. Dorotę Przypolską. Dodatkowo zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne, które również ufundował Komendant Główny Policji.

Rozpoczęcie finału