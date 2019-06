Na sprzedaży narkotyków mogli zarobić co najmniej 2,5 mln zł Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali sześciu podejrzanych o udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcję i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wcześniej na podstawie informacji CBŚP, zlikwidowano plantację konopi indyjskich i zabezpieczono marihuanę w Hiszpanii. Według śledczych grupa mogła wprowadzić na polski rynek ponad 100 kg marihuany. Łącznie w sprawie występie już 10 podejrzanych i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Łodzi, prowadzą śledztwo dotyczące produkcji przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Terenem działania członków grupy była Europa, a szczególnie jej zachodnia część oraz Polska. W śledztwie dotychczas przedstawiono zarzuty wytworzenia i wprowadzenia do obrotu 40 kg marihuany. Jednak z ustaleń policjantów prowadzących sprawę wynika, że grupa ogólnie mogła wytworzyć ponad 100 kg tego narkotyku, o czarnorynkowej wartości co najmniej 2,5 mln zł. Narkotyki trafiały na teren niemal całej Polski.

Pierwsze działania dotyczące rozbicia grupy przeprowadzono jeszcze w 2018 roku. Wówczas to, na podstawie informacji CBŚP oraz przy ogromnym zaangażowaniu Europolu przeprowadzono działania w Hiszpanii. W miejscowości Gandia hiszpańskie służby zlikwidowały plantację, na której rosło prawie 200 krzewów konopi indyjskich oraz przejęły 10,5 kg gotowej marihuany. Wtedy także zatrzymano dwoje obywateli Polski, którzy na stałe przebywają w Hiszpanii.

Jeszcze w 2018 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali na terenie Górnego Śląska kolejne dwie osoby, podejrzane o uprawę konopi w Hiszpanii. Obaj zatrzymani w łódzkim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz zastosowano wobec nich tymczasowe areszty.

Kontynuując czynności w sprawie funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi CBŚP przeprowadzili kolejną realizację. Działania były prowadzone w województwie śląskim. Tym razem zatrzymano 6 osób podejrzanych o powiązania z przestępczym procederem. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wobec 4 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec dwóch dozór Policji. Podejrzanym grozić może kara na czas nie krótszy niż 3 lata pozbawienia wolności.

Śledczy z łódzkiego CBŚP oraz prokuratury nadzorującej śledztwo planują kolejne zatrzymania.

Warto zobaczyć opis działań w Hiszpanii: Polsko-hiszpański cios w przestępczość narkotykową