Słowacka para oszukiwała „na przewałkę" i udawała policjantów Data publikacji 03.06.2019 Policjanci zatrzymali dwoje Słowaków, którzy w Małopolsce wyłudzali pieniądze pod pretekstem udzielenia pożyczek, których zastaw miały stanowić amerykańskie dolary. Oszuści usłyszeli już 3 zarzuty. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (28 maja br.) rano 83-letni mieszkaniec gminy Wielka Wieś przyjechał na Kleparz w Krakowie. Gdy wysiadł z tramwaju, zaczepił go słowacki kierowca, pytając o drogę do szpitala im. Jana Pawła II, w którym przebywa jego konkubina. Starszy pan zgodził się wsiąść do pojazdu nieznajomego, aby pokierować mężczyznę na miejsce. Gdy dojechali do celu, obcokrajowiec wykonał telefon do towarzyszki swojego życia. Po krótkiej rozmowie ponownie zwrócił się do swego przewodnika o pomoc. Tym razem chodziło o wymianę dolarów na złotówki. Mężczyzna poinformował 83-latka o konieczności pilnego zoperowania jego przyjaciółki. Zabieg miał zostać wykonany odpłatnie, a jego koszt wynosił 10 tys. złotych. Przyjezdny twierdził jednak, że nie posiada przy sobie polskiej waluty, a jedynie dolary. Dlatego poprosił, aby senior na jeden dzień pożyczył mu pieniądze na tę operację. Mężczyzna zgodził się, tym bardziej że w zastaw miał otrzymać saszetkę z 15 tysiącami dolarów. Słowak podwiózł staruszka (a aucie była też pasażerka Słowaka) do pobliskiego banku, skąd mężczyzna wypłacił żądaną kwotę, którą następnie przekazał przyjezdnemu. Wówczas obcokrajowiec zapytał, czy może mu pożyczyć kolejne 10 tysięcy, tym razem na zakup samochodu. 83-latek zgodził się, ufając, że również i te pieniądze zostaną mu nazajutrz zwrócone, a w przeciwnym razie zachowa torebkę z plikiem amerykańskich banknotów. Ponownie udał się do tej samej placówki finansowej, aby wypłacić z konta gotówkę. Wówczas czujna pracownica banku, podejrzewając, że klient mógł paść ofiarą przestępstwa popełnionego na legendę, zanim wypłaciła mu gotówkę, powiadomiła o zdarzeniu dyżurnego Komisariatu Policji III w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani kryminalni. W rozmowie z seniorem policjanci ustalili okoliczności wizyty seniora w banku. Funkcjonariusze nie mieli żadnych wątpliwości, że mężczyzna padł ofiarą przestępstwa. Błyskawicznie przystąpili więc do zatrzymania nieuczciwego obcokrajowca, który zaparkował pojazd nieopodal placówki. W samochodzie oprócz 58-letniego Słowaka znajdowała się jego 39-letniego rodaczka.

Para próbowała jeszcze ratować się z opresji i obydwoje podali się za słowackich policjantów, którzy realizują na terenie Polski czynności operacyjne. Stróże prawa nie dali się jednak zwieść tym zapewnieniom i przystąpili do przeszukania użytkowanego przez nich auta. Znaleźli w nim 10 tysięcy złotych, które chwilę wcześniej otrzymali od mieszkańca powiatu krakowskiego, a także saszetkę, w której zamiast 15 tysięcy dolarów znajdował się plik banknotów jednodolarowych owiniętych w studolarówkę. Policjanci zatrzymali oszustów, których doprowadzili do komisariatu na ul. Strzelców. Śledczy ustalili, że na początku maja br. słowacka para w taki sam sposób wyłudziła od innego krakowianina 10 tysięcy złotych. Materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie pozwolił na przedstawienie zatrzymanym trzech zarzutów. Odpowiedzą za wyłudzenie 20 tysięcy złotych oraz próbę wyłudzenia 10 tysięcy złotych. 30 maja br. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)