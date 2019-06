5 promili, brak prawa jazdy, próba przejechania policjanta i niezatrzymanie się do kontroli – sobotni „rajd” 44-latka Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z ostrołęckiej drogówki zatrzymali po pościgu wyjątkowo nieodpowiedzialnego kierowcę. Mężczyzna mając 5 promili alkoholu przekroczył prawie dwukrotnie prędkość w obszarze zabudowanym i próbował przejechać umundurowanego policjanta. Policjanci ruszyli za nim w pościg, po którym kierujący został zatrzymany. Okazało się też, że jest poszukiwany do odbycia kary więzienia.

W sobotnie popołudnie jeden z patroli oznakowanych czuwający nad bezpieczeństwem na terenie Ostrołęki zauważył szybko jadącego vw. Pojazd w obszarze zabudowanym poruszał się prawie dwukrotnie szybciej niż pozwalają na to przepisy. Zarejestrowana jego prędkości to 96 km/h. W związku z tym policjanci chcieli zatrzymać pojazd do kontroli.

Jednak kierujący vw na widok umundurowanego policjanta dającego mu wyraźny sygnał do zatrzymania przyspieszył i próbował go przejechać. Funkcjonariusz, aby uniknąć potrącenia odskoczył, po czym wspólnie z kolegą ruszyli za uciekającym samochodem. W trakcie policyjnego pościgu kierowca volkswagena nadal nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Wjechał na rondo im. Waltera i podczas jego opuszczania, wypadł z drogi, wjechał na chodnik, następnie zjechał na pobocze i uderzył w znak drogowy. Na szczęście na chodniku nie było pieszych.

Policjanci szybko obezwładnili mężczyznę i zatrzymali. Od mężczyzny było czuć silny zapach alkoholu. Wstępne badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie 5 promili alkoholu. Z uwagi na spożyty alkohol kontakt z nim był utrudniony. Kierującym samochodem okazał się 44-letni mieszkaniec województwa podlaskiego. Ponadto sprawdzenie go w policyjnych bazach danych wykazało, ze jest poszukiwany do odbycia kary pół roku więzienia, miał także cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jeszcze dziś usłyszy zarzuty dotyczące przestępstw, tj. usiłowania czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, niezastosowania się do wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowania w stanie nietrzeźwości oraz niezastosowania się do decyzji starosty dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania. Teraz 44-latkowi grozi kara do kilku lat pozbawienia wolności. Niebawem odpowie za swoje nieodpowiedzialne postepowanie przed sądem, natomiast jeszcze dziś zostanie doprowadzony do Zakładu Karnego w celu odbycia zasądzonej kary.

Informujemy, że w dalszym ciągu będziemy zwalczać z całą surowością pijanych i nieodpowiedzialnych kierujących. Wobec osób, którym droga publiczna będzie myliła się z torem wyścigowym nie będzie taryfy ulgowej, ponieważ każdy z nas bez względu na to, czy jest kierowcą, czy pieszym ma prawo na drodze czuć się bezpiecznie.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce każdego dnia wykonują ogromny wkład na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Są obecni zarówno na głównych ciągach komunikacyjnych, jak i w lokalnych miejscowościach. Zwalczanie ,,piratów” drogowych oraz pijanych kierowców, co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa stanowi dla funkcjonariuszy priorytet. Do tego zadania wykorzystują, m.in. policyjne motocykle, videorejstrator.

Autor: asp. Tomasz Żerański