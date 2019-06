Oszuści "na wnuczka" w rękach policjantów Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Grudziądza i komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, działając wspólnie, zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzewanych o oszukiwanie starszych osób. Śledczy z Grudziądza przedstawili już zatrzymanym zarzuty. 44-latce, jak na razie, policjanci udowodnili dwa tego typu przestępstwa, ale nie jest wykluczone, że będzie ich więcej. Dlatego kobieta została tymczasowo aresztowana na miesiąc. 68-latek natomiast podejrzany jest o współudział w jednym z oszustw. Obojgu grozi kara do 8 lat więzienia.

Oszuści "na wnuczka" w rękach policjantów

Oszuści "na wnuczka" w rękach policjantów

Wspólne działania kryminalnych z komendy miejskiej w Grudziądzu i komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy doprowadziły do zatrzymania (29.05.19) dwóch osób podejrzewanych o oszukiwanie starszych osób. 68-letni mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy w Bydgoszczy, a jego 44-letnia córka została zatrzymana w jednej z miejscowości pod Bydgoszczą.

Sprawa ma swój początek pod koniec kwietnia, wtedy 88-letnia mieszkanka ul. Śniadeckich w Grudziądzu straciła 5 tys. złotych oraz złotą biżuterię o podobnej wartości. 30 kwietnia zaś 82-latka z ul. Mickiewicza wydała oszustom 32 tys. złotych. Przestępcy działali znanym powszechnie sposobem "na wnuczka". Kontaktowali się ze swoimi ofiarami telefonicznie i przedstawiali zmyślone historie dotyczące wypadków drogowych, których sprawcami byli ich najbliżsi krewni. W tych sprawach to córka i wnuk pilnie potrzebowali pieniędzy, żeby nie trafić do więzienia lub uniknąć odpowiedzialności.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie mężczyźnie zarzutu jeszcze w dniu zatrzymania. 68-latek podejrzewany jest o współudział w jednym z grudziądzkich oszustw. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie zapadła decyzja o objęciu go policyjnym dozorem. Podejrzany nie może opuszczać kraju i został zobowiązany do wpłacenia poręczania majątkowego.

44-latka natomiast noc spędziła w policyjnym areszcie, bo ma zdecydowanie więcej "grzechów na sumieniu". W miniony czwartek (30.05.19) usłyszała zarzuty współudziału w dwóch opisywanych przestępstwach w Grudziądzu. Jednak śledczy podejrzewają kobietę o podobne przestępstwa, do których doszło w Solcu Kujawskim, Nakle i Starogardzie Gdańskim. Sprawa jest rozwojowa i wymaga dalszej policyjnej pracy.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu zadecydował w piątek (31.05.19) o tymczasowym aresztowaniu 44-latki.

Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

(KWP w Bydgoszczy / wsz)