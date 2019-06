Pościg za nietrzeźwym kierowcą volvo Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Rawscy policjanci po pościgu zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu łódzkiego-wschodniego. Mężczyzna kierując osobowym volvo nie zatrzymał się do kontroli drogowej i przyspieszając chciał zgubić jadący za nim radiowóz policyjny. Nie reagował na żadne sygnały. Po kilku minutach został zatrzymany, gdy uderzył w latarnię. W organizmie miał prawie 2 promile alkoholu.

Dyżurny KPP w Rawie Mazowieckiej, 1 czerwca br., o godzinie 20.50 otrzymał zgłoszenie od uczestników ruchu, którzy w miejscowości Cielądz na drodze wojewódzkiej 707 zauważyli jadący za nimi „całą szerokością drogi” samochód volvo. Przypadkowi świadkowie, mieszkańcy Warszawy, wykazali się godną naśladowania postawą obywatelską. Po tym, jak kierowca volvo ich wyprzedził, cały czas jechali za nim i kontaktowali się z rawskim dyżurnym, przekazując informacje o trasie przejazdu. Policjanci ruchu drogowego pojechali w rejon, gdzie miał poruszać się nietrzeźwy kierujący. Mężczyzna jechał drogą z Cielądza do Nowego Miasta nad Pilicą. Na widok oznakowanego radiowozu gwałtownie przyspieszył. Policjanci podjęli pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W Nowym Mieście nad Pilicą kierowca volvo nie mając szans ucieczki, skręcił w jedną z ulic, która okazała się „ślepa”. Wyraźnie przyspieszył i nie zatrzymując się, przejechał przez wysoki krawężnik i pas zieleni. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię, a następnie w ogrodzenie posesji uszkadzając poważnie swój pojazd. Policjanci podbiegli do auta. Pomogli kierowcy wysiąść. Jak się okazało, za kierownicą siedział 35-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego-wschodniego. Badanie trzeźwości kierowcy wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że ten sam mężczyzna kilka godzin wcześniej dokonał kradzieży paliwa na jednej ze stacji w Tomaszowie Mazowieckim. 35-latek z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala w Radomiu, skąd po opatrzeniu trafił do policyjnego aresztu. W trakcie pościgu policyjnego nikt z osób postronnych nie ucierpiał. Czynności procesowe w sprawie szeregu wykroczeń i przestępstwa popełnionego przez 35-latka prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu w województwie mazowieckim. Za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie 35-latek odpowie przed sądem.

(KWP w Łodzi /kp)