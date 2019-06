Wyłudził 200 tysięcy złotych Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, podejrzanego o to, że powołując się na znajomości wyłudził od firm oraz osób prywatnych ponad 200 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz oszustwa w warunkach powrotu do przestępstwa. W piątek sąd rejonowy zastosował wobec 45-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku w ubiegłą środę (29 maja 2019 roku) zatrzymali 45-letniego mężczyznę, bez stałego miejsca zamieszkania, podejrzanego o przestępstwa korupcyjne. Jak wynika z ustaleń policjantów, zatrzymany mężczyzna od ubiegłego roku powołując się na swoje znajomości i wpływy w jednej z instytucji państwowych, pod pozorem pośrednictwa w procedurze przetargowej oraz przy wynajmowaniu mieszkań, z możliwością ich późniejszego wykupu, wyłudził od osób prywatnych oraz firm ponad 200 tysięcy złotych. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty płatnej protekcji i oszustwa.

Z uwagi na to, że 45-latek działał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, sąd może wymierzyć jemu karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Malborku zastosował wobec mężczyzny środek areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.