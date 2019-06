Oświęcimscy policjanci uratowali życie seniorowi. Sprawcy brutalnego napadu już w areszcie Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki spostrzegawczości policjantów ogniwa patrolowo – interwencyjnego oraz niezwłocznej decyzji oficera dyżurnego oświęcimskiej jednostki Policji uratowane zostało życie 80-letniego mężczyzny. Sprawcy podejrzani o rozbój na seniorze z użyciem niebezpiecznego narzędzia już trafili do aresztu.

W środę (29 maja 2019 r.) tuż przed południem policjanci interweniowali w jednym z mieszkań na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu, gdzie doszło do awantury pomiędzy 42-letnim właścicielem mieszkania, a jego 29-letnim znajomym. W trakcie czynności funkcjonariusze dostrzegli, że starszy z mężczyzn posiada saszetkę, w której znajdowała się legitymacja emeryta, jak również dowód osobisty, prawo jazdy oraz karta bankomatowa 80-letniego mieszkańca jednej z podoświęcimskich miejscowości. Mężczyźni zaczęli tłumaczyć, że dokumenty należą do wujka jednego z nich, lecz policjanci nie dali wiary tym wyjaśnieniom. Informację przekazali dyżurnemu, który polecił natychmiastowy kontakt z właścicielem dokumentów. Chwilę później mundurowi zjawili się przed domem seniora, gdzie zza drzwi usłyszeli ciche wołanie o pomoc. Policjanci błyskawicznie dostali się do wnętrza, gdzie w jednym z pokoi odnaleźli mężczyznę posiadającego obrażenia głowy. Pokrzywdzony uskarżał się również na ból w klatce piersiowej. Przekazał również, że w nocy został pobity i okradziony przez dwóch sprawców, którzy zniszczyli jego telefon komórkowy, aby uniemożliwić mu wezwanie pomocy. Policjanci natychmiast wezwali Pogotowie Ratunkowe, a następnie przystąpili do udzielania rannemu pomocy. Pod opieką ratowników medycznych 80-latek trafił do szpitala. Po badaniach lekarskich okazało się, że senior doznał poważnego urazu głowy oraz klatki piersiowej, a pomoc ratująca życie nadeszła w ostatniej chwili.

29 i 42-latek zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Podczas przeszukania ich mieszkań funkcjonariusze odnaleźli pieniądze oraz wszystkie skradzione przedmioty. Ponadto odnaleźli kilka telefonów komórkowych, kilka kart bankomatowych oraz aparaty fotograficzne, które należały do różnych osób. Aktualnie policjanci ustalają okoliczności, w jakich sprawcy weszli w ich posiadanie.

31 maja br., zatrzymani zostali doprowadzeniu do oświęcimskiej prokuratury, gdzie na podstawie dowodów zebranych przez policjantów zostały im przedstawione zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Tego samego dnia trafili przed oblicze sędziego, który zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)