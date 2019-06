Kryminalni ustalili sprawców sobotniej napaści z kijem i maczetą na 14-latka Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę około godziny 18:00 na os. Albertyńskim w Krakowie kilku mężczyzn zaatakowało pałką i maczetą 14-letniego chłopca, powodując obrażenia w postaci dwóch ran ciętych w okolicach ręki i nogi oraz rany tłuczonej na głowie. Poszkodowany trafił do szpitala. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne. W trakcie oględzin miejsca zdarzenia policjanci zabezpieczyli pałkę, którą posługiwali się napastnicy.

Intensywne działania policjantów z Komisariatu Policji VII w Krakowie pozwoliły na ustalenie sprawców tego zdarzenia. W poniedziałkowy poranek zostali zatrzymani. 14-latek został zatrzymany w ośrodku wychowawczym a 16-latek w jednym z nowohuckich mieszkań, po czym zostali przewiezieni do komisariatu policji, gdzie trwa weryfikacja przebiegu tego zdarzenia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że między nastolatkami doszło do awantury i pobicia jednego z nich. Obecnie policjanci wyjaśniają kto i w jakim charakterze brał udział w tym zdarzeniu. Sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia do sądu dla nieletnich.

(KWP w Krakowie / kp)