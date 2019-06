Para policjantów w czasie wolnym od służby zatrzymała pijanego kierowcę Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci nawet w czasie wolnym od służby są czujni i gotowi do działania. Policyjne małżeństwo zatrzymało w Krakowie pijanego kierowcę.

Wczoraj około godziny 20:00 policyjne małżeństwo jechało samochodem. W pewnym momencie na ulicy Mogilskiej para dostrzegła forda, który zmniejszał prędkość i i zjeżdżał co chwilę ze swojego pasa ruchu.. Jadące sąsiednim pasem małżeństwo zrównało się z fordem, by przyjrzeć się podejrzanemu kierowcy. Ten wyglądał, jakby zasypiał za „kółkiem”. Z prawej strony siedział jednak pasażer, który nie przejmował się stanem kierowcy, a który powierzył mu przecież swoje życie.

Insp. Mariusz Ciarka wyprzedził forda, zajechał mu drogę i zmusił kierowcę do nieplanowanego postoju a podinsp. Izabela Ciarka zadzwoniła po wsparcie umundurowanych funkcjonariuszy. Gdy funkcjonariusze otworzyli drzwi forda, silna woń alkoholu jaką poczuli z wnętrza pojazdu szybko wyeliminowała podejrzenie o ewentualnym spadku cukru we krwi u kierowcy. Kierujący był tak pijany, że z ledwością nawiązał kontakt z policjantami. Gdy posadzili kierowcę na tylnym siedzeniu, ten zaczął zasypiać. Za wygraną jednak nie chciał dać pasażer forda, który zaczął być agresywny. Problematycznego pasażera pomogli uspokoić przejeżdżający obok mundurowi z Komisariatu Autostradowego w Krakowie. Chwilę później na miejscu pojawił się także patrol krakowskiej drogówki, który przejął kierowcę i zabrał go do szpitala. Tam pobrano mu krew do badania na zawartość alkoholu we krwi oraz środków odurzających. Następnie 24-latek trafił do wytrzeźwienia. Zatrzymany to obcokrajowiec od pewnego czasu przebywający w Polsce.

Kolejny raz okazuje się, że policjant nawet w czasie wolnym od służby musi być czujny i gotowy do działania – co potwierdzili wczoraj funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

(KWP w Krakowie)