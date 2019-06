Niecodzienne ślubowanie ze szczególnym odznaczeniem Data publikacji 03.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji przyjęto 59 policjantów. Dziś także uhonorowano Medalem „Pomagajmy sobie wzajemnie” pracownika szkoły z Brześcia Kujawskiego Pana Krzysztofa Gorzyckiego .

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, w czasie uroczystości zwrócił uwagę na szczególne zadania stojące przed młodymi policjantami oraz podziękował za wsparcie i przygotowanie do roli policjanta rodzinom.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Słupsku funkcjonariusze wrócą do naszego województwa: 29 do Bydgoszczy, 9 do Torunia, 4 do Grudziądza, po 3 do Lipna i Golubia-Dobrzynia, po 2 do Nakła i do KWP w Bydgoszczy, 1 do Świecia oraz 7 do Oddziału Prewencji Policji. Wśród przyjętych do służby policjantów jest 11 kobiet.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała wręczył Medal „Pomagajmy sobie wzajemnie” Panu Krzysztofowi Gorzyckiemu pracownikowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka z Brześcia Kujawskiego, który obezwładnił agresywnego 18-latka, który wtargnął do szkoły w ubiegłym tygodniu.

Słowa gratulacji i uznania Pan Krzysztof Gorzycki usłyszał także od Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Józefa Ramlaua.

Działanie Pana Krzysztofa Gorzyckiego zasługuje na najwyższe uznanie. Żadne słowa nie są w stanie oddać bohaterstwa czynu, którego dokonał. Chylimy głowy przed Jego odwagą!

Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do gratulacji i wręczenia Odznaczeń „Zasłużony Policjant” oraz Medali „Za Zasługi dla Policji”.

Kapelan policjantów Ksiądz Prałat Stanisław Kotowski zwrócił się do nowych policjantów podkreślając trudy zawodu jaki wybrali.

GRATULUJEMY! Policjantom składającym dziś ślubowanie życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia!