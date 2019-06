Do obrotu mogli wprowadzić nawet 400 kg narkotyków Data publikacji 04.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania policjantów z Wołomina prowadzone przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, doprowadziły do zatrzymania kolejnych 11 osób podejrzewanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się produkcją, wprowadzaniem do obrotu, udzielaniem i posiadaniem znacznych ilości środków odurzających oraz handlem bronią i włamaniami. 68 funkcjonariuszy doprowadzało do prokuratury i sądu osoby nie tylko zatrzymane w miejscu ich przebywania lecz również te, które już przebywają w aresztach i zakładach karnych. To dalszy ciąg realizacji sprawy, w której w czerwcu i wrześniu 2017 roku, a następnie w lutym i maju 2018 r. oraz kwietniu br. zatrzymanych zostało blisko 120 osób. Do chwili obecnej zarzuty w prowadzonym śledztwie usłyszało już ponad 100 osób. Wobec 76 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 13 dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe.

Kryminalni z wołomińskiej komendy w ramach prowadzonych od dłuższego już czasu czynności operacyjnych oraz śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga w Warszawie, rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Warszawy oraz w powiecie wołomińskim. W wyniku prowadzonych czynności ustalono, że przestępcza działalność obejmuje teren całego garnizonu warszawskiego.

Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, która w okresie co najmniej od 2011 do 2017 roku wprowadziła do obrotu na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego nie mniej niż 400 kg środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci heroiny, kokainy, marihuany, amfetaminy i mefedronu. Grupa składająca się zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn, w różnym przedziale wiekowym, zajmowała się również produkcją amfetaminy i marihuany oraz handlem bronią. Dodatkowo z posiadanych informacji wynikało, że osoby zamieszane w ten proceder mogły brać również udział w dokonywaniu innych przestępstw w tym, m. in. handlu bronią, rozbojach, wymuszeniach rozbójniczych i włamaniach.

68 policjantów, w tym funkcjonariusze z Wołomina, Komendy Stołecznej Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontterrorystycznego Policji w Warszawie zatrzymało w ubiegłym tygodniu 11 osób w wieku od 26 do 49 lat, z czego 4 w miejscach ich przebywania, 7 osób zostało doprowadzonych do prokuratury i sądu z zakładów karnych i aresztów śledczych, w których już przebywali.

Już w dniu zatrzymania wobec 5 osób sąd, na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, 2 osoby po zarzutach zostały odwiezione do zakładu karnego. Kolejne zatrzymane 3 osoby postanowieniem sądu dostały również tymczasowe areszty, wobec jednej zastosowano poręczenie majątkowego w kwocie 20 tys. złotych oraz dozór policyjny. Zatrzymane osoby podejrzane są o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancjami psychotropowymi oraz o posiadanie ich w miejscu zamieszkania, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii może grozić kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Prowadzone przez funkcjonariuszy działania to dalszy ciąg realizacji sprawy, w której już w czerwcu i wrześniu 2017 roku, a następnie w lutym, maju 2018r zatrzymanych zostało ponad 110 osób, spośród których wobec 69 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 12 dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli wówczas, m.in. broń palną oraz amunicję, półprodukty służące do produkcji środków odurzających oraz heroinę, kokainę i mefedron, znaczne ilości gotówki oraz biżuterię i wartościowe zegarki.

W kwietniu br. policjanci w ramach dalszych czynności w prowadzonym śledztwie przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga w Warszawie zatrzymali 9 mężczyzn w wieku od 27 do 46 lat związanych z grupą przestępczą okradającą nieruchomości. Wobec 7 osób sąd zastosował najsurowsze środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań, jedna została objęta policyjnym dozorem. Jak ustalili śledczy, mężczyźni w okresie od marca 2013 roku do maja 2018 r. mogli dopuścić się blisko 80 takich czynów, a straty powstałe w wyniku ich działalności mogą sięgnąć kwoty ponad 1 mln 600 tys. złotych.

Do chwili obecnej zarzuty w prowadzonym śledztwie usłyszało już ponad 100 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

ea/ts

Policyjne działania skierowane w przestępczość narkotykową

Policyjne działania skierowane w przestępczość narkotykową

Policyjne działania skierowane w przestępczość narkotykową



Ładowanie odtwarzacza...