Marta Mysur 4 razy stawała na podium podczas Mistrzostw Polski w Taekwon-do Przez weekend 31.05-02.06.2019 r. w Rybniku odbywał się krajowy championat seniorów. Do rywalizacji stanęło 146 sportowców z 26 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Taekwon-do. Nasza koleżanka sierż. szt. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi także zameldowała się w hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Marta startowała zarówno indywidualnie, jak i drużynowo, podczas turnieju aż cztery razy stawała na podium.

Mistrzostwa Polski to ostatnie zawody w kraju podsumowujące bardzo wymagający sezon zmagań sportowych. Warto zaznaczyć, że nie każdy może przystąpić do rywalizacji podczas tego turnieju, a jedynie czołówka kraju, ponieważ do Mistrzostw Polski należy się zakwalifikować. sierż. szt. Marta Mysur stawała na podium w konkurencji indywidualnych układów mistrzowskich, technik specjalnych, układów i walk drużynowych, zdobywając kolejno srebrny i trzy brązowe medale. Zawody rangi Mistrzostw Polski są dla każdego z reprezentantów kraju niezmiernie ważne. To nie tylko zdobywanie kolejnych medali, ale potwierdzenie formy, gotowości do kolejnych działań. Wśród medalistów walka jest największa, gdyż o kolorach krążków decydują minimalne różnice, jedno trafienie, idealna precyzja i szczęście, które występuje w każdej rywalizacji. Wiadomo, że najpiękniejsze są złote medale, ale po rozmowie z Martą wiemy, że najważniejsza jest praca i siły, które trzeba rozłożyć na cały sezon. Ważne jest także troszeczkę szczęścia, któremu czasami mogą pomóc lub nie sędziowie:) Przed naszą koleżanką ostatni start w tym sezonie Puchar Europy w Soczi, który odbędzie się w najbliższy weekend.