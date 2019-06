Policyjny pościg za sprawcami kradzieży Data publikacji 04.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kłomnic zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże paliwa, którzy nie zatrzymali się do kontroli drogowej. Uciekający próbowali zepchnąć ścigający ich radiowóz z drogi. Wtedy mundurowi oddali strzały z broni służbowej. Policjanci z Radomska zorganizowali blokadę i tam ostatecznie zatrzymano sprawców.

Do zdarzenia doszło wczoraj przed 19.00. Policjanci z Kłomnic zauważyli samochód, którym chwilę wcześniej odjechali sprawcy kradzieży paliwa z jednej ze stacji w Rudnikach. Gdy kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej, pomimo wyraźnych dawanych sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, patrol podjął pościg drogami Kościelca, Łochyni i trasą DK-1. Kierowca volkswagena, uciekając przed policjantami, łamał wszelkie możliwe przepisy, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Uciekający próbowali również zepchnąć ścigający ich radiowóz z drogi. Policjanci wykorzystali wtedy broń służbową do zatrzymania uciekinierów, oddając strzały. Kierowca samochodu, pomimo przestrzelonej opony, w dalszym ciągu kontynuował ucieczkę. W tym czasie policjanci z Radomska ustawili blokadę. Widząc to, kierowca zjechał z drogi na pobocze i porzucając auto, sprawcy kontynuowali ucieczkę na piechotę. Za nimi ruszyli mundurowi z Kłomnic, którzy po krótkim pościgu zatrzymali złodziei. Przy ich obezwładnianiu pomogli stróże prawa z komendy w Radomsku. Czynności w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Częstochowie.

(KWP w Katowicach / kp)