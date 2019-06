54 hybrydy zasiliły flotę Śląskiej Policji Data publikacji 04.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie aż 54 nowych radiowozów, które zasilą flotę śląskiej policji. Samochody z napędem hybrydowym, zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu KWP w Katowicach. Przedstawiciele komend miejskich i powiatowych odebrali także zakupione w ubiegłym roku kia stingery, w których zamontowano, sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, nowoczesne wideorejestratory i tablice świetlne.

Dzisiaj o 12:00 przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się przekazanie śląskiej policji nowych, oznakowanych radiowozów z napędem hybrydowym marki Toyota Corolla. Nowoczesne pojazdy zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu policji.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który wspólnie z Marszałkiem Województwa Śląskiego Jakubem Chełstowskim oraz Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Tomaszem Bednarkiem, przekazał 54 nowe radiowozy komendantom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego.

- Zmieniamy wizerunek, zmieniamy flotę, zależy nam na ochronie środowiska - podkreślał nadinsp. Justyński.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kierownictwa śląskiej policji, producenta pojazdów, policyjny kapelan, zaproszeni goście oraz media. Nowoczesne samochody odebrali komendanci z: Będzina, Bielska - Białej, Bytomia, Chorzowa, Cieszyna, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Kłobucka, Lublińca, Mikołowa, Piekar Śląskich, Pszczyny, Raciborza, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tarnowskich Gór, Tychów, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia oraz Żywca.

Radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz komfort policjantom, którzy będą w nich pełnić codzienną służbę. Do wyposażenia należą m.in. automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja oraz kamera cofania. Każdy z pojazdów Toyota Corolla kombi wart jest ponad 102 tys. zł brutto, a pod maską posiada silnik o pojemności 1,8 litra. Łączna moc układu hybrydowego, to 122 KM. Dla przyszłych użytkowników nowo zakupionych pojazdów zaplanowano szkolenia, organizowane przez dostawcę pojazdów z udziałem importera. Obejmować one będą część teoretyczną i praktyczną.

Przedstawiciele komend z Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Sosnowca, Zabrza i Zawiercia odebrali także zakupione w ubiegłym roku kia stingery, po zamontowaniu w nich, sfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, nowoczesnych urządzeń do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego. Koszt wideorejestratorów i tablic świetlnych, w jakie zostały wyposażone stingery, to kwota 480 tys. zł.