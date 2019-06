KWP, Świdnik: Policyjne psy tropiące z Saksonii biorą udział w poszukiwaniach podejrzanego 35-latka Data publikacji 04.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadal trwają czynności w sprawie zabójstwa, do którego doszło w marcu br. w miejscowości Trawniki. Kryminalni z KWP w Lublinie i świdnickiej komendy ponownie prowadzą poszukiwania za 35-latkiem, który podejrzany jest o zabójstwo swojej 38-letniej żony. Za podejrzanym został wydany list gończy. Do dzisiejszych działań skierowano funkcjonariuszy z Saksonii z psami wyszkolonymi do tropienia ludzkich zapachów.

23 marca br. świdnicka policja została powiadomiona o odnalezieniu zwłok kobiety w jednym z domów w gm Trawniki. Rany, które posiadała na ciele wskazywały że zgon nastąpił wskutek zabójstwa. Podejrzanym w sprawie jest mąż kobiety 35-letni Grzegorz Włodarczyk. Za podejrzanym Prokuratura Rejonowa w Świdniku wydała list gończy.

Wcześniej do poszukiwań mężczyzny wykorzystywano m.in. helikopter z Komendy Głównej Policji z kamerą termowizyjną. Do chwili obecnej miejsce pobytu mężczyzny jest nieznane.



Dzisiaj w miejscowości, w której doszło do zdarzenia, ponownie pracowali policjanci. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie w działaniach biorą udział także policjantki z Saksonii z psami wyszkolonymi do tropienia ludzkich zapachów. Zwierzęta te są w stanie podjąć trop nawet po kilku miesiącach.

Od rana czworonogi wyszkolone do tropienia indywidualnego zapachu człowieka pod opieką swoich przewodniczek przeczesywały łąki, polne drogi i szlaki kolejowe w poszukiwaniu mężczyzny.



W sprawie cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenie miejsca pobytu mężczyzny.

ED/AK