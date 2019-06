Ratunek przyszedł w ostatniej chwili – czujny dzielnicowy pomógł mężczyźnie z podejrzeniem zawału serca Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. Rafał Korewo - dzielnicowy z Żagania podczas patrolu na terenie ogródków działkowych zauważył leżącego mężczyznę. Okazało się, że 75-latek, który czuł silny ból i pieczenie w okolicach klatki piersiowej, potrzebuje natychmiastowej pomocy. Mężczyzna z podejrzeniem zawału serca dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjanta w porę otrzymał fachową opiekę medyczną, która najprawdopodobniej uratowała mu życie.

Dzielnicowy żagańskiej jednostki asp. Rafał Korewo w poniedziałek (3 czerwca) podczas pełnionej służby patrolował rejon ogródków działkowych. W pewnym momencie zauważył otwarte drzwi altanki, a w niej na podłodze leżącego starszego mężczyznę. Doświadczenie, czujność i zaangażowanie nie pozwoliło policjantowi przejść obojętnie, nie pytając czy wszystko w porządku. Policjant natychmiast podbiegł do leżącego i zapytał czy coś się stało. Mężczyzna miał wyraźne problemy z oddychaniem, cichym głosem wyszeptał policjantowi, że potrzebuje pomocy. Jak ustalił dzielnicowy 75-latek wykonywał prace ogrodowe, kiedy nagle poczuł silny ból i pieczenie w klatce piersiowej. Udał się powoli do altanki i tam najprawdopodobniej stracił chwilowo przytomność. Okazało się również, że mężczyzna choruje na serce. Funkcjonariusz niezwłocznie na miejsce wezwał pogotowie ratunkowe. Ogródek mężczyzny znajdował się w bardzo dużej odległości od bramy wjazdowej, wobec czego dzielnicowy widząc w pobliżu działkowicza poprosił go, aby udał się do bramy wjazdowej na ogródki działkowe celem sprawnego skierowania załogi pogotowia ratunkowego. Policjant w tym czasie pozostał z mężczyzną, kontrolując jego stan i czynności życiowe. Natychmiastowa reakcja i szybka pomoc dzielnicowego najprawdopodobniej uratowała życie mężczyzny.

Źródło: st. sierż. Aleksandra Jaszczuk

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu