Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Baligrodzie Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny posterunek Policji powrócił na mapę Podkarpacia. Wczoraj w Baligrodzie symboliczne klucze do nowej siedziby odebrał kierownik posterunku asp. sztab. Marek Długosz. Wśród gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwa Policji oraz służb mundurowych.

To już jedenasty posterunek Policji, który został reaktywowany na obszarze województwa podkarpackiego. O jego przywrócenie zabiegało kierownictwo leskiej Policji, przy wsparciu lokalnych władz i samych mieszkańców. Posterunek w Baligrodzie obejmuje obszar dwóch bieszczadzkich gmin: Baligród i Cisna. To rejon atrakcyjny turystycznie, co sprawia, że w sezonie liczba osób przebywających w tych okolicach jest bardzo duża. To generuje dodatkowe zagrożenia, co wymaga obecności Policji.

Aby policjanci mogli rozpocząć służbę w odtworzonej jednostce, konieczna był gruntowna przebudowa obiektu mieszczącego się przy Placu Wolności 21. Budynek został zaadaptowany na potrzeby funkcjonariuszy. Powstały nowe pomieszczenia, które umożliwiają komfortową obsługę mieszkańców, ale i poprawiają warunki pracy samych policjantów. Ściany budynku zostały docieplone, wyremontowano dach, wymieniono instalacje i wewnętrzne posadzki. Przebudowano układ komunikacyjny, wydzielono m.in. pomieszczenie dyżurki, pomieszczenie dla interesantów, i sanitariaty. Powstało również pomieszczanie garażowe dla quadów. Inwestycja, której wartość sięga blisko 900 tys. złotych została sfinansowana ze środków Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Dowódcą piątkowych uroczystości był kom. Jacek Pączek Komendant Powiatowy Policji w Lesku, to jemu podlega nowo powstały posterunek w Baligrodzie. Gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa, który powiedział, że:"Reaktywacja posterunku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa, ułatwiając kontakt z miejscową Policją." Komendant podziękował też wszystkim, którzy zaangażowani byli w to przedsięwzięcie.

Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Małgorzata Borowik przekazała symboliczne klucze do nowo otwartego Posterunku jego kierownikowi asp.sztab. Markowi Długoszowi, przekazując na jego ręce życzenia i gratulacje. Dyrektor odczytała także list, jaki w związku z tą uroczystością skierował do komendanta wojewódzkiego gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Parlamentarzystów reprezentował poseł na Sejm RP Piotr Uruski, a władze wojewódzkie Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz. Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowała Maria Kurowska, natomiast lokalny samorząd Andrzej Olesiuk Starosta Leski, Robert Stępień Wójt Gminy Baligród oraz Renata Szczepańska Wójt Gminy Cisna. Nie zabrakło reprezentacji służb mundurowych i instytucji współpracujących z miejscową Policją, przedstawicieli duchowieństwa oraz mieszkańców Baligrodu.

Budynek, w którym pracować będą policjanci z Baligrodu, poświęcił ks. Marek Buchman - kapelan podkarpackich policjantów.

Po zakończeniu uroczystości, wszyscy mieli możliwość obejrzenia wnętrz nowego posterunku.