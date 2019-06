Justyna Kozdryk w filmie dokumentalnym Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Justyna Kozdryk, to na co dzień reprezentantka Kraski Jasieniec i Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”, pracuje jako pracownik cywilny Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata, a także srebrną medalistką paraolimpiady w Pekinie.

Wczoraj w grójeckiej komendzie gościł Michał Juszczakiewicz, który jest reżyserem filmu dokumentalnego o Justynie Kozdryk. Producentem filmu jest Polska Fundacja Paraolimpijska. Dokument ma pokazać Justynę jako wyjątkowego sportowca oraz osobę, która jest doskonałym wzorem i inspiracją dla tych, którzy zmagają się z przeciwnościami losu. Zamierzeniem produkcji jest ukazanie jak najbardziej wszechstronnie wyjątkowej osobowości Justyny, która przejawia się nie tylko poprzez jej wybitne sukcesy sportowe. Film emitowany będzie na antenie TVP/TVP1, TVP2, TVP Sport i TVP Polonia oraz lokalnych pasmach TVP.

Justyna Kozdryk, na co dzień reprezentantka dwóch klubów pracuje jako pracownik cywilny Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności surdopedagogika. Swoją mistrzowską karierę rozpoczęła w 1999 roku. Wtedy to, po raz pierwszy, za namową swojej starszej siostry, trafiła do profesjonalnej siłowni klubu sportowego. Tam też jej nieprzeciętną siłę zauważył trener Mirosław Malec. Tak rozpoczęła się jej sportowa kariera w wyciskaniu sztangi. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata, a także srebrną medalistką paraolimpiady w Pekinie.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik