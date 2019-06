Pies zaatakował i pogryzł dziecko Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Jaworzniccy policjanci ustalają okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj na ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie. Pies zaatakował i pogryzł dziecko. Chłopiec z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna. Niewłaściwy nadzór nad zwierzęciem i spowodowanie obrażeń ciała dziecka, to tylko część zarzutów, za jakie odpowie mieszkanka Jaworzna.

Wczoraj, 04.06.br., na ulicy Grunwaldzkiej, 11-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Dziecko doznało obrażeń ciała. Przewieziono go do jaworznickiego szpitala, gdzie od razu trafił pod opiekę lekarzy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że spacerując ulicą Grunwaldzką, chłopiec został zaatakowany przez psa rasy pitbull. Policjanci natychmiast ustalili właściciela. Jest nim 40-letnia mieszkanka ulicy, na której doszło do zdarzenia. W trakcie wyjaśniania sprawy okazało się, że kobieta jest nietrzeźwa agresywna i sprawuje nadzór nad 6-letnią córką. Z uwagi na dobro jej dziecka oraz pozostałe okoliczności zdarzenia, podjęto decyzję o umieszczeniu kobiety w policyjnym areszcie. Obecny na miejscu lekarz weterynarii podjął decyzję o poddaniu psa obserwacji i badaniom w odizolowaniu.

Czynności w tej sprawie trwają.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Skutki zachowań psów wynikają najczęściej z błędów popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie terminów szczepień, niewłaściwe warunki bytowe, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

(KWP w Katowicach / mw)