Wjechał w inne auto, które potrąciło 12-latka. Był pod wpływem narkotyków Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego – potrącenia 12 latka - do którego doszło we wtorek (4 czerwca) na ul. Obywatelskiej. Kierujący fordem mondeo mężczyzna uderzył w inny samochód, a ten potrącił dziecko. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna jest zatrzymany i usłyszy zarzuty.

We wtorek 5 czerwca ok. godz. 21, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację o potrąceniu dziecka na ul. Obywatelskiej. Na miejscu policjanci zobaczyli uszkodzony samochód ford mondeo i leżącego obok mężczyznę, którym zajmowali się lekarze i strażacy. W trakcie ustalania okoliczności zdarzenia okazało się, że 41-letni kierujący fordem wyjeżdżając z garażu podziemnego uszkodził trzy inne pojazdy. Jeden z samochodów na skutek uderzenia potrącił stojącego w pobliżu 12-letniego chłopca, a następnie wjechał na plac zabaw. Dziecko zostało zabrane do szpitala przez karetkę pogotowia. Okazało się, że chłopiec ma połamaną miednicę.

W pewnym momencie mężczyzna wstał z ziemi i zaczął się rozbierać. Był pobudzony, nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów, nie odpowiadał na pytania, nie poddał się także badaniu na zawartość alkoholu. Mężczyzna został obezwładniony i skuty kajdankami, a następnie przewieziony do szpitala. 41-latkowi pobrano krew do szczegółowych badań na obecność środków odurzających i alkoholu, natomiast wstępne badanie wykazało, że był pod wpływam marihuany. Decyzją lekarza mężczyzna pozostał na obserwacji w szpitalu, gdzie był pilnowany przez policjantów

Zatrzymany 41-latek nie był wcześniej notowany. Odpowie za spowodowanie wypadku drogowego i jazdę pod wpływem środków odurzających. Za te przestępstwa według kodeksu karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia.

podinsp. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze