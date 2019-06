Policjanci walczyli o zdrowie dla syna swojego kolegi Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że można liczyć na nich w każdej sytuacji. Tym razem policjanci dołożyli swoją cegiełkę do akcji charytatywnej na rzecz Jakuba Skoczylasa, syna polkowickiego policjanta, która została przeprowadzona podczas turnieju ulicznej koszykówki w Polkowicach. Mundurowi zaznaczyli także swój udział w rywalizacji sportowej, wystawiając do gry koszykarską reprezentację, którą wspomógł Maciej Friedek, były policjant i aktor znany z seriali W-11 – Wydział Śledczy i Detektywi.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na jeden dzień zamienili mundury na stroje koszykarskie i zagrali dla chorego syna ich kolegi. W Polkowicach odbyła się 5 edycja turnieju koszykówki ulicznej, podczas którego przeprowadzono zbiórkę pieniężną na rzecz Kubusia Skoczylasa

Na zaproszenie policjantów do wsparcia akcji charytatywnej na rzecz 4-latka odpowiedział również Maciej Friedek, były policjant i aktor znany szerszej publiczności z seriali W-11 – Wydział Śledczy i Detektywi. - To zaszczyt grać dziś z polkowickimi funkcjonariuszami dla Kuby. Sam byłem 15 lat policjantem i mam do tej służby olbrzymi sentyment, dlatego jestem z nimi – podkreślał podczas rozmów z uczestnikami Friedek.

Ostatecznie funkcjonariuszom bardziej niż na wygranych spotkaniach zależało na efektach zbiórki. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane bezpośrednio na pomoc w leczeniu Jakuba. Cała drużyna złożyła również podpisy na koszykarskiej piłce, która zostanie zlicytowana podczas kolejnej imprezy charytatywnej na rzecz Jakuba Skoczylasa.

Jakub urodził się 14 kwietnia 2015 roku. Narodziny pierwszego dziecka to dla każdego rodzica najważniejsze wydarzenie w dotychczasowym życiu. Niestety radość rodziców nie trwała długo. W 2018 roku synek naszego kolegi doznał pierwszego ataku padaczkowego. Kilkadziesiąt badań, które trwały ponad rok, w ostatnich dniach przyniosły ostateczną, dramatyczną diagnozę. Lekarze stwierdzili u Jakuba Ceroidolipofuscynoze typu 2. W Polsce nie ma żadnych możliwości leczenia tej niezwykle rzadkiej choroby. Jedyną nadzieją jest terapia w klinice w Hamburgu. Niestety koszty leczenia zostały oszacowane na kwotę 750 tysięcy euro rocznie, która w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe rodziców. Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w zebraniu środków potrzebnych, by uratować życie 4-letniego syna policjanta, który swoje życie poświęca, by nieść pomoc innym. Teraz on i jego rodzina potrzebują naszego wsparcia.

Jakubowi można pomóc wpłacając darowiznę na konto:

Fundacja Wsparcia Policjantów

00-150, Warszawa, ul. Nowolipie 2

NR KONTA: 87 1440 1299 0000 0000 0794 6977

lub przekazując 1% podatku również na powyższe konto

KRS 0000296182

Obu darowizn prosimy dokonywać z dopiskiem „JAKUB SKOCZYLAS”

Trwa również zrzutka pn. Kuba vs. ceroidolipofuscynoza neuronalna typu 2 - Walka o życie

