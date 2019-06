Podsumowanie zabezpieczenia FIFA U-20 World Cup Poland 2019 Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami już ostatni mecz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U-20 na terenie Bydgoszczy. Przygotowania policjantów do zabezpieczenia imprezy sportowej zaczęły się już kilka miesięcy temu. Efektem tej pracy był spokój i brak zakłóceń porządku podczas rozgrywanych meczów.

Wczoraj (4.05.2019) na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy zmierzyły się ze sobą zespoły Francji i USA. Z rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna Stanów Zjednoczonych Ameryki. Był to ostatni mecz Mistrzostw Świata FIFA U-20 rozegrany w Bydgoszczy.

Przypomnijmy, że pierwsze przygotowania do FIFA U-20 WORLD CUP POLAND 2019 rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Natomiast w kwietniu 2019 roku zorganizowano w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy spotkanie robocze. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych instytucji i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, opieki medycznej czy organizacji samej imprezy.

Podsumowując wszystkie mecze, należy powiedzieć, że przebiegły one bardzo spokojnie, a dla kibiców było to święto piłki nożnej na światowym poziomie. Fani piłki nożnej docierali na stadion komunikacją miejską, co ułatwiło organizację ruchu w okolicy stadionu i dzięki temu nie mieli większego problemu z zaparkowaniem samochodów.

Podczas całej imprezy nie odnotowaliśmy poważniejszych incydentów dotyczących zakłóceń imprezy, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo kibiców i mieszkańców Bydgoszczy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kibice stosowali się do poleceń służb porządkowych, całkowicie oddając się dopingowaniu drużyn.

Łącznie na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy rozegranych zostało siedem meczów. Rozegrane spotkania obejrzało blisko 35 tysięcy kibiców. Imprezę zabezpieczało łącznie ponad 950 policjantów.

Na sukces organizacyjny pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przełożyła się bardzo dobra współpraca z Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Pożarną, Strażą Miejską w Bydgoszczy i służbami medycznymi. Dlatego szczególne podziękowania należą się wszystkim służbom, ale również policjantom z Komend Miejskich i Powiatowych naszego województwa, którzy wsparli nas podczas zabezpieczenia FIFA U-20 WORLD CUP POLAND 2019.

(KWP w Bydgoszczy / kp)