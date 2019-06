Autokar z dziećmi wpadł do rowu. Pierwszym udzielającym pomocy był tarnowski policjant Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Wczoraj, 04.06.br., przed godziną 19.00, na drodze W 977 w miejscowości Siedliska autokar wiozący na Podkarpacie 48 dzieci (w wieku 11-12 lat) z wycieczki w górach, wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło podczas wyprzedzania osobowego renault.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 27-letni kierowca autobusu zignorował znak P-4 (podwójna linia ciągła), uderzył w skręcającą w lewo osobówkę, po czym przejechał przez chodnik, uszkadzając barierki na odcinku ponad 20 metrów i ostatecznie zatrzymał się w rowie na lewej stronie jezdni. Kierowcy autokaru jak i 28-letniemu kierowcy renault nic się nie stało. Z uwagi na złe samopoczucie sześciu nastolatków, którzy skarżyli się na bóle brzucha i głowy, przewieziono ich do szpitala w Tarnowie i Gorlicach. Na szczęście po rutynowych badaniach dzieci z rodzicami mogły opuścić szpital. Pozostali podróżujący wrócili do domów zastępczym autobusem.

Dziękujemy naszemu koledze – policjantowi z Wydziału Prewencji tarnowskiej komendy miejskiej, który na miejscu zdarzenia pojawił się jako pierwszy. Jak relacjonował nam dzisiaj rano - mieszka w pobliżu, więc gdy tylko zobaczył do czego doszło, przeskoczył przez ogrodzenie i natychmiast pobiegł z kolegą w stronę autokaru. Następnie z uwagi na blokadę przednich drzwi autobusu wyprowadził płaczące i wystraszone całą sytuacją dzieci oraz ich opiekunów środkowymi drzwiami, przeprowadził w bezpieczne miejsce, po czym poprosił osoby postronne o wezwanie karetki, instruując co należy podać przyjmującemu zgłoszenie. Aspirantowi Marcinowi oraz osobom, które udzieliły mu wsparcia – bardzo, ale to bardzo dziękujemy - to była świetna robota!

Tymczasem tarnowscy policjanci pracują nad dokładnym wyjaśnieniem wszelkich okoliczności zdarzenia. Kierowcy autokaru zatrzymano prawo jazdy, natomiast pojazd którym poruszał się, został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Droga wojewódzka nr 977 w miejscu zdarzenia podczas oględzin była przejezdna, ruch odbywał się wahadłowo

(KWP w Krakowie / mw)