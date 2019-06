W MSWiA rozmawiano o bezpieczeństwie podczas wakacji Data publikacji 06.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Spotkanie Rady ds. Ratownictwa było okazją do omówienia stanu przygotowań służb do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji, m.in. w trakcie obozów harcerskich. W posiedzeniu, które odbyło się 5 czerwca 2019 r. pod przewodnictwem wiceministra Jarosława Zielińskiego, wzięli udział przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, GOPR, TOPR, WOPR oraz organizacji harcerskich.

– Nasze dzisiejsze obrady skupiły się na bezpieczeństwie okresu wakacyjnego, który się zbliża – powiedział po posiedzeniu wiceminister Jarosław Zieliński. – Policja i Państwowa Straż Pożarna przedstawiły swoje działania związane z przygotowaniem do wypełnienia ich roli, czyli zapewnienia bezpieczeństwa – dodał wiceszef MSWiA.

Jednym z głównych tematów posiedzenia były propozycje zmian, które służby i harcerze zamierzają wprowadzić w podpisanym rok temu porozumieniu, aby jeszcze bardziej wzmocnić ochronę obozów harcerskich. Ustalono, że dalsze prace nad zmianami będą prowadzone podczas spotkań roboczych strażaków i harcerzy. Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i organizacje harcerskie, bardzo dobrze oceniają nawiązaną w zeszłym roku współpracę. Dzięki wsparciu strażaków, harcerze mają bieżący kontakt ze służbami ratowniczymi, a służby wiedzą, gdzie powinny udać się z ewentualną pomocą, ponieważ znają lokalizacje obozów.

Według danych PSP w ubiegłym roku odbyło się 1141 obozów harcerskich. Podobnie jak rok temu, podczas zbliżających się wakacji straż pożarna będzie udostępniała radiotelefony harcerzom uczestniczącym w obozach, aby obie organizacje miały kontakt w przypadku konieczności niesienia pomocy – w zeszłym roku PSP przekazała 318 takich urządzeń. Strażacy, podobnie jak policjanci, odwiedzają także szkoły, w których rozmawiają z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego wypoczynku – szkolenia prowadzone są także dla nauczycieli.

PSP prowadzi kontrole prewencyjne obozów i kempingów, na których będą przebywać najmłodsi. W zeszłym roku przeprowadzono 2500 kontroli (skontrolowano przy tym 4200 obiektów – były to hotele, motele, bursy, akademiki, kempingi). W tym roku w pierwszym kwartale sprawdzono już 600 takich obiektów.

Tego lata służbę na wodzie będzie pełnić 590 przeszkolonych policjantów, którzy mają do dyspozycji ponad 300 łodzi. Policja zakupiła też specjalny sprzęt ratunkowy do radiowozów, które patrolują okolice akwenów. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, od początku jej istnienia, odnotowano 2980 zgłoszeń dotyczących zagrożeń nad wodą. Policjanci prowadzą też działania szkoleniowe – w tym roku z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego przeszkolono 171 policjantów. Od początku wakacji do 1 września trwać będzie również akcja Bezpieczne Wakacje. Policjanci będzie też kontrolować autobusy – funkcjonariusze chcą, aby przy każdej komendzie powiatowej była możliwość sprawdzenia autokarów. Policja na swojej stronie zamieści informacje o tych punktach.

Stan przygotowania do sezonu letniego zaprezentowali też przedstawiciele WOPR, TOPR i GOPR. TOPR dysponuje 39 ratownikami na etatach i 100 ochotnikami (wolontariuszami), natomiast GOPR 114 ratownikami zawodowymi i 856 ochotnikami, którzy dbać będą o bezpieczeństwo turystów podczas wakacji. Do organizacji obozów przygotowują się również harcerze. Każdy obóz harcerski musi zostać wcześniej zgłoszony do bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN.

(MSWiA/ foto: Andrzej Chyliński BKS KGP)