Podejrzany o zabójstwo łodzianki w areszcie

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej kobiety, Mamuka K. 5 maja br. został przetransportowany do Łodzi pod eskortą policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi oraz łódzkich kontrterrorystów. Gruzin niemal do końca robił wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności w Polsce. Jeszcze w poniedziałek dokonał samookaleczenia, w dniu przylotu był agresywny i stawiał opór ukraińskim policjantom dlatego też specjalne środki ostrożności, które spowodowały, że podczas konwoju do Łodzi zachowywał się już spokojnie.

Transport lotniczy z Ukrainy wylądował 4 czerwca na warszawskim lotnisku. Mężczyzna wcześniej ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do ustalenia jego miejsca pobytu i zatrzymania doprowadzili w listopadzie 2018 roku polscy policjanci przy współpracy z policją ukraińską i oficerem łącznikowym Gruzji. Na ekstradycję z Ukrainy do naszego kraju ostatecznie zgodził się Sąd Apelacyjny w Kijowie. Dla nas była to sprawa honorowa.

Wydanie podejrzanego przez stronę ukraińską to efekt bardzo dobrej współpracy i działań polskiej Prokuratury i Policji z Prokuraturą i Policją Ukrainy.

(KWP w Łodzi / kp)