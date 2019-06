Odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 06.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej zwalczający przestępczość pseudokibiców zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości narkotyków. W mieszkaniach należących do zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 2,7 kg marihuany i 200 gramów amfetaminy.

3 czerwca 2019 roku policjanci pojawili się pod jedną z kamienic przy ulicy Sienkiewicza w Łodzi. Z ich ustaleń wynikało, że w wytypowanym mieszkaniu mogą znajdować się narkotyki. W momencie gdy z lokalu wychodziło dwóch mężczyzn, policjanci przystąpili do interwencji. W mieszkaniu wyczuwalny był charakterystyczny zapach marihuany. Do przeszukania lokalu wykorzystano psa służbowego wyszkolonego do odnajdowania narkotyków. W rezultacie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 160 gramów marihuany. Policjanci zatrzymali również dwóch mężczyzn w wieku 26 lat. Ponadto stróże prawa przeszukali pojazd należący do jednego z nich, gdzie na poczet przyszłych kar zabezpieczyli 10 tysięcy złotych. Funkcjonariusze nie poprzestali na tych działaniach. Dotarli jeszcze do dwóch mieszkań zajmowanych przez podejrzewanych, w których znaleźli ponad 10 tys. złotych a także narkotyki i wagę elektroniczną do porcjowania środków odurzających. Łączenie w trzech lokalach policjanci zabezpieczyli blisko 2,7 kilograma marihuany i 200 gramów amfetaminy. Zatrzymani są ściśle powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich. W najbliższym czasie usłyszą prokuratorskie zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy planują skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.