Rozbita akcyzowa „dziupla" Data publikacji 06.06.2019

We wtorek 4 czerwca br. funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z policjantami prowadzili działania kontrolne na terenie Krakowa. W ich efekcie w garażu położonym na terenie Podgórza mundurowi ujawnili ponad 75 tysięcy sztuk papierosów oraz ponad 60 litrów wyrobów alkoholowych - spirytusu i wódki - bez polskich znaków akcyzy. Wartość ujawnionej kontrabandy przekracza kwotę 55 tysięcy złotych, natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności podatkowych przekraczają kwotę 85 tysięcy złotych. Wszystko wskazuje na to, że garaż pełnił rolę magazynu skąd rozprowadzano nielegalne wyroby akcyzowe. Ujawniony towar został zatrzymany do dalszego postępowania.

(KWP w Krakowie)