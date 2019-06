Policjanci spełnili marzenie 10-letniego Filipa Data publikacji 06.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Filip ma 10 lat, jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie ma autyzm. Ma też swoją pasję - kocha wszystko, co jest związane ze służbami mundurowymi. Jakie jest największe marzenie Filipa? Zostać policjantem ruchu drogowego i zająć miejsce w policyjnym radiowozie. Kętrzyńscy policjanci postanowili choć w części spełnić jego marzenie. Dzięki nim Filip nie tylko wsiadł do policyjnego auta, ale też mógł poczuć się jak policjant.

W trakcie indywidualnych zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 10-letni Filip, na co dzień uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie, spełnił swoje największe marzenie. Chłopiec ma zdiagnozowany autyzm. Na co dzień jest bardzo pogodnym chłopcem, a interesuje się wszystkim, co jest związane ze służbami mundurowymi.

Największym marzeniem Filipa jest zostanie policjantem i zobaczenie z bliska policyjnego radiowozu. Gdy tylko kętrzyńscy policjanci dowiedzieli się o jego życzeniu, postanowili je spełnić.

Funkcjonariusze zaprosili Filipa do kętrzyńskiej komendy, gdzie nie tylko poczuł się jak prawdziwy policjant ale również zwiedził całą komendę i poznał wielu policjantów. W swoim gabinecie Filipa przywitał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcin Piechota, z którym Filip miał możliwość porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Filip przy radiowozie

Filip na policyjnym motocyklu

Filip na policyjnym parkingu

Filip w komendanckim gabinecie

Filip na spotkaniu z komendantem

Filip z policjantką

Kartka od Filipa

Kartka od Filipa

Filip w radiowozie

Koledzy w mundurach pokazali młodemu sympatykowi policji wyposażenie i urządzenia wykorzystywane w codziennej służbie. Filip usiadł za kierownicą radiowozu, przymierzył policyjną czapkę, obejrzał kajdanki oraz pałkę służbową. Mały gość dowiedział się na czym polega praca technika kryminalistyki, w jaki sposób zabezpiecza się ślady, po co robi się zdjęcia na miejscu zdarzenia oraz jak wyglądają jego linie papilarne. Na zakończenie z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcina Piechoty Filip otrzymał replikę policyjnego radiowozu.

(ab/tm)