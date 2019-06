Honorowa Odznaka „Za zasługi w działaniach poza granicami RP" dla lubuskiego policjanta Data publikacji 06.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Komisarz Marek Jankowski, policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. został odznaczony za zasługi w działaniach poza granicami RP. Te ogromne wyróżnienie jest nadawane weteranowi-funkcjonariuszowi w uznaniu jego zasług wykazanych podczas działań na misjach. Policjant spędził na nich prawie 4 lata. Odznaczenie zostało nadane podczas Centralnych Obchodów Dnia Weterana w Rzeszowie, w których wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dziękuję Wam za codzienną służbę, za godne reprezentowanie Polski poza granicami kraju. Dziękuję Wam za postawę będącą synonimem odwagi, poświęcenia i godności, za to, że tak pięknie reprezentujecie Polskę poza granicami kraju. - to słowa ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, które skierował do weteranów podczas Centralnych Obchodów Dnia Weterana w Rzeszowie. Wśród wyróżnionych tego dnia był komisarz Marek Jankowski, policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp,

Służbę w szeregach policji rozpoczął w 1995 roku. Przez cały czas związany jest z pionem kryminalnym. Pracował jako śledczy w wydziale dochodzeniowym gorzowskiej komendy. Od 2006 roku pełni służbę w Wydziale do Walki z Korupcją KWP.

Na swoją pierwszą misję wyjechał w 2008 roku do Gruzji. Było to możliwe, bo wcześniej ukończył specjalny kurs przygotowujący funkcjonariuszy do realizacji zadań na terenie innego kraju. W Gruzji spędził 1,5 roku. Podstawowym założeniem operacyjnym misji był nadzór nad stosowaniem sześciopunktowego planu pokojowego zawartego pomiędzy Unią Europejską, a stronami konfliktu.

W 2013 roku komisarz Jankowski wyjechał do Kosowa na misję w zakresie praworządności. Jednym z jej celów było wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie. Lubuski policjant był tam oficerem łącznikowym. Ostatnią jego misją był ponowny wyjazd na 1,5 roku do Gruzji w 2016 roku.

Jego wkład w realizację zadań poza granicami naszego kraju został dostrzeżony przez Komendanta Głównego Policji, na którego wniosek nadana została Odznaka Honorowa „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Odebrał ją podczas Centralnych Obchodów Dnia Weterana w Rzeszowie (1-2 czerwca).

Jak mówi kom. Marek Jankowski w służbie poza granicami kraju przydaje mu się ogromne doświadczenie zawodowe. Ukończył filologię angielską, stąd komunikowanie się z kolegami z innych krajów nie sprawia mu najmniejszej trudności. Współpracował z funkcjonariuszami niemal z całej Europy. Z wieloma kolegami kontakt utrzymuje do dziś, bo wyjazd to nie tylko podnoszenie swoich kwalifikacji, ale także nowe znajomości i przygoda.

Komisarz Marek Jankowski to mąż, ojciec i dziadek. Interesuje się fotografią i historią. Nadal jest w grupie funkcjonariuszy, gotowych podjąć się realizacji zadań poza granicami Polski.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.