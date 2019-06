Narkotyki ukryte były w baku Data publikacji 06.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali 4 osoby, podejrzane o przemyt znacznych ilości narkotyków. Hermetycznie spakowane narkotyki znajdowały się w zbiorniku paliwa samochodu, którym jechali podejrzani. Przemyt narkotyków zagrożony jest karą do 15–stu lat więzienia. Wszczęte w tej sprawie śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Rzeszowie w ramach prowadzonych czynności, ustalili, że czterech mieszkańców Rzeszowa mogło dokonać przemytu znacznych ilości substancji psychotropowych, tj.: środka o nazwie 3 MMC.

Do akcji doszło na autostradzie A4 w trakcie powrotu podejrzanych z Holandii. To właśnie stamtąd narkotyki miały być przemycone do Polski. Przeszukania dokonano przy wsparciu Giny - psa służbowego Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, przeszkolonego do wykrywania narkotyków. Wszystko wskazywało na to, że zabronione substancje przewożone są w zbiorniku paliwa, dlatego skontrolowano wnętrze przy pomocy wideo endoskopu, dzięki któremu ustalono, że znajdują się tam worki z bliżej nie określoną zawartością.

W efekcie zabezpieczono prawie 3 kilogramy 3 MMC. Narkotyki były ukryte w zbiorniku paliwa w hermetycznie zamkniętych workach foliowych.

Osoby po zatrzymaniu zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Na podstawie zebranych przez policjantów materiałów dowodowych, podejrzanym przedstawiono zarzuty wewnątrzwspólnotowego nabycia znaczniej ilości substancji psychotropowej. Sprawa ma charakter rozwojowy.